Monchi: "El favorito es el Barça, pero que nadie de por muerta a la Roma"

16/03/2018 - 12:40

El Director General Deportivo de la Roma, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', confesó que el FC Barcelona es el "favorito" en el cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el conjunto romano, pero advirtió de que el equipo "va a pelear al máximo" y que nadie le "de por muerto".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"No se puede decir que hemos sido muy afortunados con el sorteo. No sé si es el más difícil, pero es uno de los mejores del mundo. Pero cuando uno está en los cuartos de final no hay rivales fáciles. Vamos a disputarla, va a ser difícil. El favorito es el Barça, pero que nadie de por muerta a la Roma", dijo en declaraciones a beIN Sports que recoge Europa Press.

Monchi señaló que la "motivación será grande" y que la Roma intentará "competir al mismo nivel" que el FC Barcelona. "Posiblemente, el Barcelona y el City eran los de nivel más alto. También el Madrid y la Juve, y el Sevilla por lo que supone para mi. Pero parece que el Barcelona es más complicado", subrayó.

El exportero consideró "normal" que el equipo de Valverde sea el favorito en la eliminatoria porque su "histórico es mucho más grande". "Que nadie nos de por vencidos. Vamos a pelearlo al máximo. La eliminatoria está abierta y vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias", manifestó.

Respecto a su exequipo, el Sevilla, le dio la enhorabuena porque "la afición y la institución se merecían estar en cuartos de una vez por todas". "Yo no lo quería, y les ha tocado un rival difícil, pero que nadie le de por muerto porque se lo va a poner muy difícil al Bayern de Múnich", indicó.