Amor: "Nos vamos bien, satisfechos y contentos con la Roma"

16/03/2018 - 13:36

El responsable de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Guillermo Amor, ha asegurado estar "satisfecho y contento" con el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que ha emparejado a su equipo con la AS Roma con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Olímpico de la capital italiana, destacando de los 'giallorossi' su capacidad para "trabajar mucho como equipo".

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

"Nos vamos bien. Hubiera tocado quien hubiera tocado nos iríamos bien, siempre tienes que salir contento de los sorteos porque si sales preocupado, el día del partido no lo quiero ni pensar. Nos vamos bien, satisfechos y contentos, nos ha tocado la Roma y a prepararlo bien", comentó en declaraciones a beIN Sports recogidas por Europa Press.

El exjugador recordó, en general, que los italianos son equipos "fuertes" que compiten bien. "Siempre trabajan mucho como equipo y quizá con menos jugadores que puedan resolver, pero como equipo te pueden eliminar. Vamos a intentar sacar un buen resultado en casa para ir a Roma con el mejor resultado posible", deseó.

"No sabes cuándo es mejor, si enfrentarte ahora, en 'semis' o en la final", comentó al ser preguntado por haber evitado al Real Madrid, su máximo rival. Pero quiso dar importancia a la Roma. "Todos son equipos buenos que pueden ser difíciles, se respeta a todos porque no hay nada hecho con nadie, a dos partidos puede pasar de todo", vaticinó.

Por otro lado, Amor negó que vaya a ser un fracaso no ganar una 'Champions' que no ganan desde 2015. "Fracaso es cuando no haces lo que tienes que hacer. Si preparas bien los partidos y compites bien y trabajas bien y por detalles tiene la mala fortuna de caer, no es un fracaso. Las cosas duelen cuando no lo has trabajado o te has relajado, entonces puedes pensar en que has fallado, pero creo que no va a ser así", advirtió.

"Tenemos ganas de ganar todo, como siempre. Como club, como Barça, nuestro objetivo es ganar todas las competiciones y la 'Champions' es una más. En LaLiga estamos bien, la Copa la tenemos ahí, y en la 'Champions' veremos qué pasa. No podemos pensar en la final si todavía no hemos pasado de cuartos", subrayó con prudencia.

