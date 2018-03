Marcelino: "Es importante ganar después del gran triunfo en Sevilla y no estar distraídos"

16/03/2018 - 16:44

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, demando no estar "distraídos" ante el Deportivo Alavés este sábado para seguir sumando victorias que les acerquen a la próxima Liga de Campeones y porque es "importante" hacerlo tras el "gran triunfo" en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

"Es importante ganar después del gran triunfo en Sevilla y no estar distraídos. Pensar que jugamos con un equipo menor y no estar concentrado me preocuparía. Aún no está logrado el objetivo y sólo lo alcanzaremos si ganamos al Alavés y los siguientes partidos en este final de Liga", aseguró en rueda de prensa.

Por ello, por no tener el objetivo alcanzado, no quiere euforias. "Las noticias positivas siempre son bienvenidas y aumentan los estímulos del equipo. Me puede preocupar la excesiva euforia y el pensar que somos equipo 'Champions' cuando realmente no lo somos. Por lo tanto debemos calmar esa euforia y centrar la atención en el partido, en respetar al Alavés", pidió.

El asturiano ve a los vitorianos como un rival muy complicado, más aún desde la llegada de Abelardo al banquillo y sus números "extraordinarios". "En la segunda vuelta sólo ha sumado tres puntos menos que nosotros. Es un equipo con buen repliegue, con una muy buena organización, que nos provoca siempre problemas en nuestro juego tanto de ataque como de contraataque. Considero que debemos estar a nuestro máximo nivel para sacar este partido adelante", argumentó.

Será clave además tener a Mestalla en su mejor versión de su lado. "Esperamos competir a un nivel alto. Pedimos el apoyo de la gente para seguir sumando puntos y entre todos conseguir la gran ilusión de estar en 'Champions' la próxima temporada. Me gustaría decir ya tenemos el cuarto puesto asegurado y después pensar en luchar por pelear por la tercera plaza", auguró.

Por otro lado, Marcelino aseguró que el cuerpo técnico siempre se alegra de entrenar futbolistas internacionales y celebró las convocatorias con España de Dani Parejo y Rodrigo. "Creo que esta llamada, desde mi punto de vista, hace justicia a la enorme temporada de Dani Parejo. Desde el inicio su rendimiento ha sido muy alto y estamos todos muy felices de esa llamada", comentó sobre su capitán.

"Rodrigo vuelve producto también de su trabajo. Todos estos jugadores y algunos otros que se quedan fuera sin merecerlo, gracias a su trabajo se ganan el privilegio de defender los colores de su país. Ojalá en un futuro sean más. Trabajan para ello y con su trabajo se lo están ganando", indicó del delantero.

El técnico 'che' lamentó, en este sentido, que Kondogbia no haya sido convocado por Francia. "No sólo por el gran partido de Sevilla, creo que lleva muchísimos partidos extraordinarios durante toda la temporada. Es un jugador básico para nosotros, determinante en el juego como viene demostrando y, con todo el atrevimiento del mundo, creo que alguno de los centrocampistas de Francia está muy por debajo de su nivel", apuntó en referencia a Paul Pogba.