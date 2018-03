Lopetegui: "Es el momento propicio para Marcos y Parejo"

Madrid, 16 mar (EFE).- Julen Lopetegui, seleccionador español, dijo que "es el momento propicio" para la convocatoria de Marcos Alonso y Dani Parejo, novedades, junto a Rodri, en la última lista antes de la del Mundial de Rusia.

"Era el momento propicio para que vinieran Marcos y Dani (Parejo). Por estado de forma, por situaciones y contexto de jugadores en esa posición. Así tenemos una información más directa. Hay muchos jugadores que merecen venir y no vienen porque tenemos un número determinado en la lista", señaló.

En el caso de Marcos Alonso, lateral zurdo del Chelsea, Lopetegui destacó que "es buena su incorporación" y que se "entrene" con el resto de internacionales para ver de cerca su nivel.

Asimismo, comentó que ninguno de los descartes, el más sonado el de Álvaro Morata, tienen perdidas sus opciones de estar en Rusia el próximo verano.

"Mañana no es el Mundial, hay jugadores que no están en la lista y que tienen posibilidades intactas de estar, como las tienen los que vienen. Que no vengan son matices por estados de forma, lesiones y para ver jugadores", afirmó.

El seleccionador español resaltó la ilusión que le hacen los dos próximos amistosos, frente a Alemania y Argentina: "Estamos ante dos partidos ilusionantes ante el campeón y el subcampeón del mundo".

"Son dos partidos más ilusionantes que exigentes. Nos motiva y estamos encantados, las conclusiones las sacaremos siempre, pero no serán definitivas hasta la lista final. En algunas cuestiones nos darán más información y en otras seguirá la duda permanente que tenemos los entrenadores. El nivel de los rivales es bueno para ver nuestra respuesta", añadió.

Lopetegui confirmó que jugadores que a día de hoy están 'tocados', como Jordi Alba, Gerard Piqué o Thiago Alcántara, "están en perfecto estado de revista" para jugar con España. No lo está Sergio Busquets, ausencia por lesión, que deja su puesto al centrocampista del Villarreal Rodri, al que tiene ganas de ver el seleccionador.

"Es un chico que nos gusta mucho, es muy joven pero no por ello no está preparado. Es muy completo, nos gusta verle jugar y que esté con nosotros. Viene de hacer un gran trabajo en su equipo y en la sub-21, los informes de Albert son inmejorables. Es buen momento para verle de cerca", reconoció.

En el capítulo de jugadores con opciones que no han sido llamados, el seleccionador mencionó los nombres de Pablo Sarabia, Gerard Moreno y Portu.

"Gerard tiene que hacer lo que está haciendo, jugar muy bien, meter goles y ser un jugador importante para su equipo. Tenemos que tomar decisiones. Hay posiciones que tenemos que cerrar en número y él no ha entrado. Cuando cerramos la lista tenemos la misma sensación que con Sergi Roberto, Monreal, Javi Martínez y otros muchos que tienen posibilidad y mérito de poder estar, pero no caben todos y tenemos que tomar decisiones", sentenció.