Filipe agradece los ánimos tras su lesión y dice que no va a rendirse

Madrid, 16 mar (EFE).- El lateral izquierdo brasileño del Atlético de Madrid Filipe Luis, que se rompió el peroné de la pierna izquierda en el partido de Liga Europa de este jueves, agradeció los ánimos recibidos en un mensaje a través de las redes sociales en el que dijo que va a "luchar hasta el final"

"No voy a rendirme, voy a luchar hasta el final, en todos los sentidos de mi vida", señaló el lateral rojiblanco a través de su perfil oficial en Instagram, unas horas después de confirmarse su lesión en una jugada con el delantero portugués del Lokomotiv Éder, que le golpeó en la pierna cuando iba a darle al balón.

Filipe agradeció "tanto cariño" y aseguró que aunque "mucha gente" diga que ha tenido "mala suerte", él piensa que tiene mucha por poder superar un obstáculo y sentir el cariño de los aficionados.

"Suerte de tener un obstáculo en mi camino, y sentir el cariño de tantísima gente, ver que hay mucha bondad en el mundo, ver como las personas se unen para dar fuerzas y ánimos, y así, poder superar el obstáculo", indicó en un mensaje que acompañaba una imagen del futbolista con los brazos extendidos y mirando al cielo.

Filipe aseguró que agradece "cada segundo" de su vida, que es "realmente maravillosa" y señaló que tiene "todos los motivos para ser positivo".

"Mi vida ha sido construida en el camino que Dios me guió, no he dudado ni un solo segundo, y cuanto peores parecen las cosas, más fuerte me siento. Yo tengo fe", señaló el lateral rojiblanco en este texto en el que agradeció todos los mensajes de ánimo recibidos.

Una vez el Atlético confirmó la lesión del zaguero brasileño, que le tendrá fuera de los campos varios meses y compromete sus opciones de disputar el Mundial de Rusia 2018 con Brasil, varios compañeros y excompañeros le manifestaron su apoyo a través de las redes sociales utilizando la etiqueta '#ÁnimoFilipe'.

Futbolistas rojiblancos como el francés Lucas Hernández, los uruguayos Diego Godín y José María Giménez, el portero argentino Axel Werner; y excompañeros como Jesús Gámez (ahora en el Newcastle inglés) o Miguel Ángel Moyá (Real Sociedad) le enviaron mensajes de ánimo a través de las redes.