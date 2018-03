Lucas Vázquez: "Es un orgullo volver a la selección, ahora intentaré aprovechar esta oportunidad"

16/03/2018 - 21:43

El centrocampista del Real Madrid Lucas Vázquez ha reconocido que "es un orgullo volver a la selección" después de ser convocado este viernes por Julen Lopetegui, a la vez que avisó que la Juventus no les pondrá las cosas "nada fáciles" en el enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Bien, muy feliz. Es un orgullo para mí volver a la selección y encantado de estar. Ahora intentaré aprovechar esta oportunidad", declaró el gallego tras el 'Partidazo de amigos' de Mahou, celebrado este mismo viernes en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid.

Además, preguntado por la ausencia entre los convocados de su excompañero Álvaro Morata, actual delantero del Chelsea, el extremo blanco cree que si lo hace bien "volverá seguro". "El seleccionador tiene un trabajo complicado. En España, por suerte, tenemos una larga lista de grandes jugadores y esta vez le tocó a Álvaro. Yo creo que si hace las cosas bien volverá seguro", comentó.

En esa lista de Julen Lopetegui, el Real Madrid es el equipo que más jugadores aporta con seis, una "gran noticia" para el gallego. "Es una gran noticia muy buena. Cuantos más jugadores haya en las selecciones quiere decir que nosotros estamos haciendo las cosas bien en nuestro club", comentó.

Además, Lucas Vázquez, que dirigió a un combinado de aficionados en el duelo de Mahou ante otro dirigido por el atlético Jorge Resurrección 'Koke', analizó el choque de cuartos de la Liga de Campeones ante "un histórico" como la Juventus, conocido en el sorteo de este mismo viernes. "La Juve es un rival complicado, un histórico del fútbol europeo. No nos pondrá las cosas nada fáciles y a ver si hacemos las cosas lo mejor posible y conseguimos pasar", valoró.

"Son momentos diferentes. La Juve está bien, líder de la Serie A y con grandes jugadores como Buffon, Higuaín, Dybala", añadió en relación a esa final de Cardiff, en la que los madridistas se impusieron a la 'Vecchia Signora' por 1-4, alzándose con la 'Duodécima', el año pasado.

Por último, el gallego opinó que "no hay rival fácil", de cara al enfrentamiento del FC Barcelona y la AS Roma. "En cuartos de Champions no hay rival fácil, van a tener que trabajar como todos", sentenció.