Andreu Plaza: "Es el resultado más injusto que puede haber"

Madrid, 16 mar (EFE).- Andreu Plaza, entrenador del Barcelona Lassa, calificó hoy la derrota en los penaltis en los cuartos de final de la Copa de España frente al Ríos Renovables como "el resultado más injusto que puede haber", porque su equipo llegó "25 veces con claridad" y el portero Adrián Pereira estuvo "enorme".

"El año pasado, por una situación parecida (la derrota en los cuartos de final de la Copa de España 2017), asumimos la derrota como justa, porque al final nos ganó Xota en los penaltis, pero durante el partido no fuimos merecedores de pasar la eliminatoria, pero esta vez el resultado es el más injusto que puede haber", dijo.

"Hemos llegado 24 o 25 veces con claridad, hemos hecho cinco o seis postes. Felicito a Adrián porque con la edad que tiene y el partido que tenía encima ha estado enorme, formidable. Hemos hecho todo para ganar, el balón no ha querido entrar y ellos, con media ocasión, han hecho un gol", repasó en rueda de prensa.

"Hemos tenido muchísimas ocasiones, seguramente muchas más que el día que les ganamos en la Liga 11-1 o 3-8. El balón no ha querido entrar y al final estamos fuera", continuó el técnico, que añadió: "No sé si Zaragoza ha acertado o no, los que no hemos acertado hemos sido nosotros".