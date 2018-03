Alisson, la alternativa a De Gea y Courtois para la portería del Real Madrid

Alisson, portero de la Roma. Imagen: Reuters

Alisson Becker será el portero titular de la selección de Brasil en el Mundial de Rusia. El guardameta brasileño de la Roma ha dado un salto cualitativo en los últimos tiempos y se ha ganado con derecho el interés de los grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid.



A Alisson se le ha relacionado últimamente con el Real Madrid, que en principio busca portero para la próxima temporada. "Me siento muy feliz de tener ese reconocimiento, quiere decir que mi trabajo está bien hecho, que me están observando, aún más cuando uno escucha hablar del Real Madrid", declaró el portero a Globoesporte.

"Son noticias que mueven un poco nuestro ego, no se puede negar. No me afecta en el rendimiento, estoy muy centrado en este momento. Pero me siento feliz por el reconocimiento", añadió.

El Real Madrid tiene entre ceja y ceja el objetivo de fichar un portero, y en estos momentos hombres como De Gea o Courtois parecen mejor colocados que el brasileño, que sería una opción más factible.

Lo de De Gea es el cuento de nunca acabar y quién sabe si el Manchester le dejará marchar en verano. Courtois ha reconocido en una entrevista que ha dado su palabra de seguir en el Chelsea.

Alisson Becker tendrá una buena prueba de fuego en Champions League, donde se medirá a Messi y Luis Suárez en cuartos de final. El portero será examinado con lupa en el duelo entre Barcelona y Roma.