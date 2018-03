Valverde: "Hubiese firmado con sangre estar así a estas alturas"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado antes del partido de este domingo ante el Athletic Club en el Camp Nou (16.15 horas) que hubiesen "firmado con sangre" estar así "a estas alturas", líderes de LaLiga Santander, en cuartos de Liga de Campeones y en la final de la Copa del Rey, y ha afirmado que no cree "en profecías para el triplete" después de que Pep Guardiola y Luis Enrique lo consiguiesen en sus primeras temporadas en el banquillo azulgrana.

"Lo hubiese firmado con sangre", señaló sobre la situación del equipo, primero en LaLiga Santander con ocho puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. "No pensamos en el triplete porque no hemos ganado nada todavía. Tenemos posibilidades y queremos ir a explotarlas al máximo. No creo en profecías para el triplete", explicó en la rueda de prensa de este sábado.

Sobre el partido de la vigésima novena jornada ante el Athletic, Valverde destacó su dificultad. "Es un rival que en la dificultad se crece y es un partido especial para mí por el rival que es. Ellos lo que tienen es siempre un gran espíritu. El Athletic tiene a ocho puntos la clasificación europea y pueden intentarlo. Quedan 10 partidos y es la recta final donde te juegas mucho. Nosotros nos jugamos la temporada", comentó.

Después ganar al Atlético en el Camp Nou y poner tierra de por medio en la clasificación, Valverde no quiere entrar a valorar su trabajo como entrenador porque no ve las cosas "desde fuera". "Veo las cosas desde dentro, no desde fuera. Un entrenador lo que trata es de intentar mantener un rumbo y que en esto del mundo el fútbol todo va dando bandazos, lo que intento es disfrutar", subrayó.

Además, valoró la ausencia del lesionado Sergio Busquets. "No es la primera vez que Busquets no está. Tenemos otros jugadores, tenemos alternativas suficientes. Es complicado sustituirlo porque es el mejor del mundo en esa posición", declaró sobre la lesión del mediocentro. También se refirió a la baja de Luis Suárez por acumulación de tarjetas. "En el caso de Luis Suárez, los centrales son fuertes y sabemos que él siempre está por ahí. Sabíamos que tenía cuatro amarillas y que algún partido lo perderíamos", aseguró.

El Barcelona cuneta además con las bajas de Vermaelen, Semedo y Denis Suárez. "En el caso de Thomas (Vermaelen) nos llevamos un buen susto en el entrenamiento. Tuvo un momento de mucho dolor, pero después de las prueba nos quedamos más tranquilos. En el caso de Semedo, de Busquets y de Denis Suárez, pensamos que ya estarán con nosotros en el mes de abril", reconoció.

Con el parón de selecciones y la no convocatoria de Sergi Roberto, el 'Txingurri' manifestó que no quiere "entrar a valorar las decisiones del seleccionador" y que a él no le gustaría que Julen Lopetegui "diese su opinión" sobre sus convocatorias en el conjunto azulgrana.

Por último, habló de Iniesta, Carles Aleñá y la posible marcha de Neymar al Madrid. "Iniesta es único e incomparable, pero Aleñá tiene un gran futuro en este club. Lo de Andrés es una circunstancia que despende de él. No estoy pensando en el año que viene. A todos se nos hace raro ver al Barça sin Andrés. Y lo de Neymar me parece bien, no tengo nada que decir. Es un gran jugador y todo está correcto", finalizó.