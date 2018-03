Oblak, Savic y Gameiro vuelven a la convocatoria del Atleti para el Villarreal

17/03/2018 - 19:48

La baja para lo que resta de temporada de Filipe Luis ha marcado la lista de convocados del Atlético de Madrid para el duelo de la jornada 29 de LaLiga Santander ante el Villarreal, que cuenta con dos regresos importantes con el defensa Stefan Savic y el delantero Kevin Gameiro, además de la entrada de tres canteranos.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El central montenegrino, que no jugaba desde el encuentro contra el Valencia el pasado 4 de febrero, recibió el 'OK' de los médicos y podrá jugar en el Estadio de la Cerámica. Por su parte, Gameiro, que se lesionó en el anterior encuentro liguero contra el Celta, no jugó el partido de Liga Europa y llegó a tiempo para el 'submarino'. Del mismo modo, Oblak vuelve a la lista tras sus molestias en la ingle.

Además, la lesión de Filipe en Moscú, una fractura en el peroné que le mantendrá ochos semanas fuera de los campos, abre la puerta del primer equipo de Sergi González. La convocatoria rojiblanca es la compuesta por Oblak, Werner, Dos Santos; Godín, Savic, Vrsaljko, Lucas, Sergi, Giménez; Thomas, Koke, Gabi, Saúl, Vitolo; Torres, Griezmann, Gameiro, Gio y Diego Costa.