Ziganda: "Si no estás bien ante el Barça se puede hacer muy largo"

17/03/2018 - 21:52

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, se mostró consciente del complicado compromiso este domingo en el Camp Nou ante el "mejor equipo del mundo hoy en día", un Barcelona que si "no estás bien" te puede hacer sufrir, por lo que confió en sacar lo mejor de su equipo y comenzar a encontrar buenas sensaciones para el tramo final de la temporada.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Sabemos que si no estás bien ante el Barça, se pude hacer muy largo. Es complicado pero no es imposible, porque hay muchos equipos que lo han hecho. Se tienen que juntar un montón de cosas, que tú estés perfecto a nivel defensivo, con una eficacia bárbara en las que tengas y que ellos no tengan su día. Ellos se resbalan dos veces al año y uno va con la esperanza de provocar ese día", indicó.

Además, el 'Kuko' destacó el valor de la mano de Ernesto Valverde en el cuadro culé. "Tiene mucho mérito. Le ha dado el toque suyo. El Barça jugaba de manera espectacular y el último año le faltó solidez. Ha hecho un grupo muy compacto y casi imposible de batir", afirmó sobre un Valverde al que sustituyó en el banquillo de Bilbao.

El técnico de los vascos se refirió en la rueda de prensa previa al nivel que muestra cada fin de semana Leo Messi. "Sabemos que es año tras año, 12 o 13, y siempre lo mismo, por eso es el mejor de la historia o se discute al menos. Es evidente que es un jugador desequilibrante, que decide partidos. Decide cuando corre y cuando no corre, pero cuando corre te mata, por eso es el número uno", dijo.

"Hay que estar muy juntos, con muchas ayudas, y aún así son gente que te cansa, vamos contra probablemente el mejor equipo de Europa y del mundo hoy en día. Vamos con la idea de crear dificultades, en la ida lo hicimos", añadió, a menos de 24 horas del duelo de la jornada 29 de LaLiga Santander y en una semana en la que se despidieron de la Liga Europa.

El preparador de los 'leones' se refirió a las cuentas de una temporada que deben buscar culminar con "otras sensaciones". "Son las cuentas de la lechera. No nos jugamos hoy el drama del descenso ni meternos en Europa, pero estamos a tiempo de todo. No tendríamos perdón si no mostráramos ilusión. Estamos con ganas de que nos quede buen sabor de boca y otras sensaciones que las que estamos llevando este año", finalizó.