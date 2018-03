Jaime Pérez: "Nos estamos acostumbrando a jugar estos partidos"

Leganés (Madrid), 18 mar (EFE).- Jaime Pérez, entrenador del Leganés ante el Sevilla en ausencia del sancionado Asier Garitano, se mostró satisfecho con la victoria de su equipo (2-1), y opinó que poco a poco se están acostumbrando a jugar choques ante equipos de la zona alta.

"Nos deja un sabor muy bueno porque el Sevilla es un equipo Champions. Está demostrando a nivel de presupuesto y jugadores que es muy buen equipo. Nunca habíamos conseguido ganarle. Siempre contra nosotros había algún jugador de ellos que sacaba su mejor versión. Hoy intentamos minimizar eso", indicó.

"Nos estamos acostumbrando a jugar estos partidos, contra rivales de esta entidad, y eso es buena señal. El ganarlos es la leche pero seguir compitiendo este tipo de partidos es muy importante", comentó.

Sobre el rival, manifestó: "No sabíamos qué versión íbamos a encontrarnos. A veces cuando un equipo como este cuando consigue un reto como el suyo de eliminar al United fuera de casa, le pasa factura a corto plazo en el siguiente partido. Te centras en eso y al siguiente parece que te falta tensión. Esperaba algún fogonazo, una cosa individual de ellos que pudiera marcar más el partido".

En relación al transcurrir del enfrentamiento, opinó: "Lo que cambia el partido es hacer gol. En otros partidos hemos estado igual de seguros defensivamente pero no habíamos hecho gol. A partir de ahí este tipo de equipos crecen porque con poco que van generando te ponen nervioso y te hacen ocasiones".

"Al meter justo antes del descanso parece que todo es mejor. Defensivamente hemos estado bien pero no mejor que otros partidos. A ellos les ha costado tener continuidad en ataque y eso poco a poco generalmente favorece al equipo de casa", añadió.

Pérez destacó la importancia de jugar en casa: "Butarque es un sitio que tenemos muy controlado, hay rivales a los que les cuesta aquí porque tenemos mucha intensidad y un posicionamiento defensivo muy bueno. A partir de tener las líneas muy juntas y crecer en casa, somos capaces de ser competitivos. Fuera nos cuesta más pero a Butarque le tenemos la medida tomada y somos muy fuertes aquí, somos capaces de controlar todo".

El equipo sigue mejorando sus registros respecto al pasado curso: "Nosotros en Primera el planteamiento que nos hicimos fue mejorar nosotros, como club y en todos los sentidos que pudiéramos. Al hacer la plantilla, al gestionar distintas situaciones durante el año que la temporada pasada eran nuevas y este ya teníamos la experiencia".

"Hoy se confirma que tenemos un punto más que el año pasado, que quedan nueve jornadas para seguir sumando y que tenemos que seguir creciendo para mejorar nuestra versión. Tenemos que seguir en esta línea de intentar superarnos a nosotros mismos. Cuando el Leganés sea más Leganés, más equipo de Primer será", completó.

Aún así no quieren hablar de salvación pese a que está encarrilada: "Estar a quince puntos faltando nueve partidos... que cada uno escriba lo que quiera. No sé por qué tenemos que confirmar este punto cada semana, no sé cuál es el interés".

Por otro lado explicó el porqué de su presencia ante los medios en lugar de Asier Garitano: "Decide él cuando tiene que salir. La sanción acababa al finalizar el encuentro y me dijo que viniera. Asier ha visto el partido en la televisión que tenemos dentro del vestuario".