Omar: "Hemos conseguido tres puntos muy importantes para la salvación"

Leganés (Madrid), 18 mar (EFE).- Omar Ramos, extremo del Leganés, dijo que los tres puntos conseguidos por su equipo ante el Sevilla (2-1) pueden ser claves para firmar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

"Hemos conseguido tres puntos muy importantes para la salvación. Matemáticamente no está sellada, pero creo que está muy cerca. Estamos más tranquilos. Tenemos ahora dos partidos muy difíciles que jugar ante Valencia y Barcelona. Son muy bonitos pero son rivales muy complicados. Contentos con esto y a seguir así", declaró.

"Creo que todo el año hemos estado sueltos, en una zona tranquila desde que empezó la temporada. Si estás pegado a los de abajo estás un poco más nervioso pero este año casi siempre hemos estado bastante alejados de los puestos de descenso. Hay que seguir así, en esta línea. El equipo está haciendo las cosas bien", subrayó.

El canario cree que hay que darle valor a lo que están haciendo: "No sé si la gente es consciente o no pero lo que estamos haciendo es impresionante, con un equipo recién subido de Segunda. El año pasado no nos metidos en descenso, este tampoco".

"Creo que nos vamos a salvar con más facilidad y son cosas que no son fáciles de conseguir. Luchamos para estar con los de arriba pero no es fácil las cosas que hacemos. La gente lo ve desde fuera y siempre nos apoyan", añadió.

Sobre el partido, explicó: "El Sevilla venía de hacer un esfuerzo importante en Champions, de pasar una eliminatoria ante un equipo muy grande. Nosotros hemos hecho las cosas bien, hemos estado metidos atrás y saliendo bien a la contra. Creo que el Sevilla ha hecho un buen trabajo pero nosotros hemos aprovechado nuestras oportunidades y hemos conseguido la victoria".

"Sobre todo en casa hay que hacerse fuertes porque fuera no es fácil ganar para ningún equipo. En Butarque estamos haciendo las cosas bastante bien, hemos sacado muchos puntos. Quedan bastantes partidos y esperamos seguir así y acabar lo más arriba posible", apuntó.

Además habló de su actuación personal: "Hay partidos en los que no he estado del todo bien, en otros sí. Soy un jugador que cuando no hace regates o se va no se ve tanto como los demás, si no me salen esas cosas no se ve mucho. Hay días que me salen mucho, otros no. Hoy me han salido mejor y estoy contento".