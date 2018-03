Ziganda: "Les he dicho en el vestuario que nos podemos mirar a la cara"

Barcelona, 18 mar (EFE).- El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, admitió que el Barcelona fue este domingo muy superior a su equipo, al que venció por 2-0 tras firmar una gran primera parte, pero afirmó que se marcha del Camp Nou con la sensación de haber hecho un partido digno.

"No voy a decir que estoy contento, pero les he dicho a mis jugadores en el vestuario que nos podemos mirar a la cara", manifestó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El Athletic estuvo a merced del Barça en el primer tiempo, pero reaccionó tras la reanudación, coincidiendo con el bajón del equipo azulgrana, que quitó el pie del acelerador pensando que ya no se le iba a escapar el partido.

"Tras el descanso, el equipo ha salido de frente, a aceptar lo que había pero también a no resignarse. No somos un equipo que se entregue, es difícil, aunque tampoco hubiésemos sido los primeros en salir goleados de aquí", comentó.

Ziganda admitió que la presión alta que suelen hacer sus hombres no funcionó: "Vas a por ellos y, si no llegas pronto, si no llegamos todos a la vez, son imparables, sobre todo en el momento en el que están".

Tampoco le salió bien reservar a Williams y Aduriz para la segunda mitad: "Llevamos mes y medio que no hemos parado y necesitábamos frescura en las piernas. La idea era ver si podíamos desgastarlos mucho en el primer tiempo, pero no se ha dado".

Del Barcelona, destacó: "Son muy buenos, tienen una calidad increíble y al mejor jugador del mundo, y encima ahora son más solidos que nunca. Aspiran a todo".