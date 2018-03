Javier Lozano: "Esta Copa supone la tercera estrella en el pecho para el fútbol sala español"

18/03/2018 - 18:56

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), Javier Lozano, realizó una valoración muy positiva de la XXIX edición de la Copa de España, celebrada en Madrid, y aseguró que supone la "tercera estrella en el pecho para el fútbol sala español".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"El mérito no es mío, yo he sido el guía o el conductor, pero sin mi excelente equipo de trabajo no hubiese sido posible. La gente tenía muchas ganas de disfrutar de un sueño y lo hemos conseguido. Han venido personas de 28 países diferentes y de todas las ciudades de España. Ha sido una apuesta arriesgada, pero ha salido muy bien", dijo Lozano en declaraciones a TVE.

"He padecido el vértigo cuando era seleccionador nacional y eso es una pequeña ventaja. Recuerdo cuando nos planteamos ser campeones del mundo y nos dijeron que estábamos locos. Me recuerda a eso. Podía haber salido mal, pero si no eres capaz de asumir riesgos no puedes crecer", comentó.

Es por este motivo que supone la "tercera estrella en el pecho" para el futsal nacional. "Este desafío me lo he tomado con la misma pasión e intensidad que un Campeonato del Mundo. Recuerdo cuando le dije a la junta directiva la idea de hacer la Copa en Madrid y me llamaron loco", aseveró Lozano.

"Cuando fui a la Comunidad de Madrid, también. Me recordaron que el WiZink Center era muy grande y estaban un poco escépticos. Algo que es normal y les entiendo, pero el poder de los sueños no tiene límites. El éxito está reservado sólo para los aventureros. Es verdad que te puedes caer y destrozarte, pero al final siempre te levantas", añadió.

Por último, preguntado si ponía alguna pega a esta Copa de España, el máximo dirigente de la LNFS dijo que "por supuesto". "Mañana recogeremos y el martes puliremos los procedimientos. Esto es algo diferente a lo que hemos vivido este año. Sabemos que la autocrítica es básica y la aceptamos con naturalidad", finalizó.