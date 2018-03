Los jugadores de Malta del 12-1 acusan a España de drogarlos con limones contaminados al descanso

Antes de que España lograse su segunda Eurocopa en 2008, ésa con la que empezó un ciclo triunfal que puso en sus vitrinas otra Eurocopa (2012) y un Mundial (2010), la selección apenas tenía un puñado de momentos gloriosos. Para una generación de aficionados españoles, pocos fueron como el éxtasis de vencer 12-1 a Malta, un resultado que permitió al combinado nacional clasificarse in extremis para la Eurocopa de Francia de 1984, torneo en el que España fue subcampeona. Ayer, poco más de 35 años después de aquella gesta, se desveló que todo pudo ser una farsa. O al menos eso es lo que denunciaron algunos integrantes de la selección maltesa según los cuales tan abultado resultado no fue cosa de la pericia de 'la Furia Roja' (como entonces se conocía a España), sino de una treta española. Los futbolistas de Malta acusan a España de haberles drogado al descanso del partido con limones contaminados.

Ha sido el programa de Movistar, Fiebre Maldini, el que ha desvelado estas declaraciones en un programa especial que pretendía ofrecer la visión de Malta de aquella debacle. Sus ideólogos jamás pensaron que se encontrarían con semejante revelación por parte de los protagonistas a los que entrevistaron.

Scerri, el seleccionador, ya por encima de los 90 años, describió la escena con claridad: "Entró un señor bajito vestido de blanco y nos ofreció una bandeja de limones, cortados. Era lo único que nos ofrecieron. Los jugadores los chuparon y después se sentían mal. Le pregunté al médico: '¿Puede que les hayan drogado?'. Porque los jugadores perdieron la cabeza. Espero que España no hubiera hecho eso. Si eso hubiera sucedido, el fútbol estaría totalmente terminado", afirmó.

El único futbolista de Malta que fue capaz de hacer un gol esa noche, Demanuele, fue más allá e incluso acusó a España de jugar dopada por esteroides. Según su relato, los futboilstas de España tenían síntomas de los que veía en compañeros de su hermano, un culturista, cuando se dopaban usando estas sustancias.

"Mi hermano era culturista y sé lo que pasa cuando se toman esteroides. La energía que tenían los españoles era algo fuera de lo normal. Noté que durante el partido les salía un ácido líquido de la boca. Eso pasa cuando se toman esteroides", afirmó antes de corroborar la versión de los limones.

"Después de chupar los limones empezamos a sentirnos mal. Cuando chupé esos limones, me sentía borracho, como si hubiese estado toda la noche de fiesta", añadió.

Rechazo de las acusaciones

Entre tanto, algunos de los futbolistas españoles que participaron de aquella gesta niegan con vehemencia que hubiera nada al respecto. Poli Rincón, héroe aquella noche al marcar cuatro de los doce goles de España, estuvo presente en el programa. Luego, en la Cadena Cope, explicó su opinión al respecto.

"Tienen que ser más profesionales y después de tantos años, no pueden decir eso. Gente mayor, con canas, sobre todo el seleccionador... no pueden decir estas barbaridades porque lo que puede suceder es que luego se rían de gente mayor. Y eso me duele en el alma", ha afirmado.

Además, Poli Rincón explicó algunos motivos por los que Malta salió goleada esa noche de Sevilla. "En el vídeo, cuando hablan, ellos mismos reconocen que tuvieron problemas para jugar ese partido, porque venían de jugar contra Holanda y tuvieron sólo tres días de descanso. Tuvieron que viajar en malas circunstancias, no quisieron hospedarse en el hotel que les había dado España y se fueron por su cuenta y riesgo a otro hotel... Entonces se dijo que no quisieron meterse en el hotel que les daba la Federación Española porque Holanda les había pagado para que no se dejaran meter 11 goles y no querían saber nada de nosotros", concluyó.