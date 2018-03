Rodri: "Me fijo en Busquets, aunque somos completamente diferentes"

El centrocampista del Villarreal Rodri Hernández recalcó que se fija en un "referente" en la selección como Sergio Busquets, aunque se ve "completamente diferente", y celebró su llamada con la Absoluta después de haber ido "paso a paso" y sabiendo "esperar", dejando claro que no ve esta convocatoria como un "examen" para estar en el Mundial de Rusia.

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

"Sí que (Busquets) es un jugador en el que me fijo, es un referente, pero es importante diferenciar las cualidades de cada jugador y somos completamente diferentes. Me intento parecer a él y la posición que desarrolla aquí en la selección es la que voy a intentar hacer. Es un espejo, también como líder", expresó Rodri este martes en rueda de prensa.

También ha tenido "la oportunidad" de hablar el pasado fin de semana con otro mediocentro como Marcos Senna, que también fue importante en la 'Roja'. "Me dijo que intentara disfrutar de una oportunidad única. Bruno (Soriano) y él son dos referentes, no sólo en el club si no a nivel nacional e intentando fijarme en ellos. Me dijo que viniese a dar el máxime posible y con ambición, viéndolo como un reto, pero siempre disfrutando", admitió.

El madrileño reconoció que estaba "un poco pendiente del móvil" el pasado viernes cuando Julen Lopetegui iba a dar la lista. "Cuando lo supe lo que más me alegró fue la alegría de mis compañeros que saben que es un paso importante. Estoy contentísimo, es un premio que me llega muy pronto pero he trabajado mucho tiempo para llegar aquí", aseguró.

"No veo esta convocatoria como un examen, sé que es un paso importante y que es la lista antes de la del Mundial. Tengo una responsabilidad tremenda porque voy a representar a mi país y me lo tomo más como un premio al trabajo y que es también gracias a mis compañeros. Ahora tenemos la exigencia de demostrar que puedo estar aquí y pensamos en el día a día y en hacer buenos partidos para luego ponérselo difícil al míster que es el que decidirá", prosiguió.

El futbolista del Villarreal reconoció que además tendrá la oportunidad de debutar con la Absoluta ante dos rivales "dificilísimos" como Alemania y Argentina. "No hay amistosos, son partidos muy bonitos, pero que te van a exigir muchísimo y se va a ver como llegan las selecciones antes del Mundial. El primer objetivo es ganar y luego desarrollar un buen juego, que es lo que lleva a ganar", advirtió.

Rodri afirmó que el Wanda Metropolitano es "un escenario inmejorable" para vivir un partido con España y ante "una gran selección como Argentina", pero no le quiso dar más importancia pese a que se le vincula con el Atlético de Madrid, equipo de cuya cantera salió. "Lo voy a vivir como un hecho muy bonito porque un partido así no se vive todos los días. Lo voy a tomar con la máxima responsabilidad y el máximo orgullo, intentaremos hacer un buen papel y ganar a una gran selección", comentó.

"Me ha llegado esta oportunidad con 21 años y soy consciente de donde vengo y a donde voy. Este año me ha tocado participar en muchos partidos con el Villarreal, he aprovechado mis oportunidades y he sabido esperar. También ha ayudado la buena temporada del equipo porque este es un deporte colectivo. He ido paso a paso y el míster ha visto que tengo la capacidad para venir aquí y mi intención es devolverle la confianza. Con humildad y paso a paso las cosas irán bien, sin volverme loco y con la serenidad de siempre, y dando lo mejor de mí", sentenció.