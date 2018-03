Tito cree que Garitano "se va" del Leganés al final de temporada

20/03/2018 - 14:56

El jugador del Leganés Roberto Román 'Tito' cree que su entrenador Asier Garitano dejará el club pepinero a final de temporada después de "escuchar las especulaciones" sobre su futuro que le sitúan lejos de Butarque en la últimas semanas.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Creo que sí se va. El lugar no lo sé, pero sólo hay que escuchar por dónde están hablando. Nosotros no sabemos nada, pero escuchamos las típicas especulaciones. No sabemos más que vosotros, de verdad. Athletic, Real, se escuchan muchas cosas", dijo en declaraciones al programa de radio 'Hora Blanquiazul'.

Preguntado por la labor del técnico vasco, Tito recordó que "hay que valorar su trabajo". "No es fácil hacer subir dos categorías seguidas en las circunstancias que se daban y mantenerlo en Primera. Es un trabajo considerable y si hay interés de otros equipos es por algo", añadió sobre Garitano.

En relación a su futuro, el defensa madrileño del Lega reconoció estar deseando que se acabe la temporada. "Ahora mismo estoy deseando que se termine LaLiga y ver qué pasa. Viendo cómo van las cosas, que las renovaciones están muy paradas -sólo se ha hecho la de Szymanowski-, pienso que no voy a seguir, pero hasta el último momento no lo sé", explicó.

"Suelen hacer las renovaciones al final de temporada, pero hasta el momento yo no tengo ninguna llamada", añadió Tito, que esta campaña ha disputado 15 partidos, ocho de ellos en Copa, que la jugó al completo. "Este año no he tenido la suerte de jugar con frecuencia, y la Copa me dio esa oportunidad. Eso que me he llevado. La Copa me ha 'salvado' la temporada", señaló.

Además, Tito desveló haber tenido una "oferta importante" en el mercado invernal y aseguró que en el club le dijeron que "los contratos están para cumplirse". "Podía haber forzado mi salida, pero yo no soy así", sentenció el ex jugador del Rayo, que -pese a su situación actual- no descarta seguir en el 'Lega' si el club así lo decidiese.

"Tendría que valorar un poco todo, ver las otras ofertas, pero yo he preferido muchas veces estar a gusto en un sitio y aquí lo estoy. Es Madrid, estoy en mi casa y en un club que quiere crecer. Tiene buenas expectativas y estaría encantado de seguir. Obviamente no tendría ningún problema", manifestó.