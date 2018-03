Marcos Alonso: "Intentaba darle la menor importancia a no venir con la selección"

20/03/2018 - 15:44

El lateral del Chelsea Marcos Alonso intentó restar importancia al momento de su primera llamada para la selección española Absoluta y aseguró que "lo importante" es que ha llegado, reconociendo que ha sido "una sorpresa" que afronta como "una oportunidad para demostrar" sus cualidades en un equipo al que se tiene que adaptar por su diferente manera de juego que en su club.

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

"Lo importante es que estoy aquí y que estoy muy concentrado en estos dos amistosos y en adaptarme rápidamente al equipo y a los compañeros, aunque esto último no será un problema. Estoy muy agradecido de esta llamada", comentó este martes en rueda de prensa Marcos Alonso.

El madrileño no estaba obsesionado con que Julen Lopetegui le llamase pese a su buen rendimiento en el Chelsea. "Intentaba darle la menor importancia, mi labor era hacer las cosas bien en mi equipo y estaba centrado en los objetivos del equipo. La llamada ha sido como una sorpresa y como un premio a los últimos años", remarcó,

El defensa confesó que su padre "se enteró antes" que él de su convocatoria. "Yo tenía en mente descansar unos días y venir a ver a la familia y él irónicamente me preguntó si iba a venir a verles", señaló. "No lo sé", replicó al ser preguntado cual de los tres Alonso, abuelo, padre y nieto, todos ellos ya internacionales con España, es el mejor . "He visto poco de ellos, de aquellos tiempos no hay muchas imágenes, sobre todo de mi abuelo", añadió.

"Más que como un examen veo esta llamada como una oportunidad. El míster me conoce bien de la época del Castilla y de todos estos años que sigue a los jugadores españoles. Es una oportunidad para demostrar y adaptarme rápidamente al juego del equipo y poder contar más veces", subrayó Alonso.

El principal 'problema' será adaptarse a jugar con línea de cuatro, que es como ha jugado "la mayor parte de su carrera", pero que no es como hace en el Chelsea. "Tengo que adaptarme porque llevo años jugando de carrilero y no es a lo que estoy acostumbrado, pero estoy convencido de que puedo jugar. Estoy deseando entrenar y aportar", admitió de cara a dos amistosos "muy importantes para preparar lo que viene después". "Van ser dos partidos muy bonitos de jugar y especiales para todo jugador", declaró de cara a los choques ante Alemania y Argentina.

"Álvaro (Morata), obviamente, no está contento", recalcó el lateral sobre su compañero de equipo y ausencia sorpresa de la lista. "Ha pasado un par de meses difíciles por un problema en la espalda, pero ya está al cien por cien y el otro día volvió a marcar. Es importantísimo para nosotros y espero que nos ayude de aquí al final de temporada y esté en el Mundial", sentenció del delantero.