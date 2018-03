Sorpresa en LaLiga: el vestuario del Leganés da por hecho que Asier Garitano se va del club

Tito lo admite claramente: "Creo que sí se va"

Se especula con su futuro en Athletic o Real Sociedad

Asier Garitano, durante un partido | Imagen: Reuters

Roberto Román 'Tito', futbolista del Leganés, opinó que el técnico Asier Garitano saldrá a final de temporada del conjunto blanquiazul si bien afirmó que el vestuario no sabe nada.

"Creo que sí se va. El lugar no lo sé, pero sólo hay que escuchar por dónde están hablando. Nosotros no sabemos nada, pero escuchamos las típicas especulaciones. No sabemos más que vosotros, de verdad. Athletic, Real Sociedad... se escuchan muchas cosas", comentó.

"Hay que valorar mucho el trabajo que ha hecho en el club. No es fácil subir dos categorías seguidas a un mismo equipo, en las circunstancias que se daban, y mantenerlo en Primera División. Es un trabajo considerable y si hay ese interés de esos equipos es por algo", comentó también.

El lateral derecho, que pasó por el programa 'Hora blanquiazul', habló también de su situación personal: "Viendo cómo van las cosas, que las renovaciones están muy paradas, solo se ha hecho la de Szymanowski, pienso que no voy a seguir. Pero hasta el último momento no lo sé. Suelen hacer las renovaciones al final de temporada, pero hasta el momento yo no tengo ninguna llamada".

"Tendría que valorar un poco todo, ver las otras ofertas, pero yo muchas veces he preferido estar a gusto en un sitio. Aquí lo estoy. Es Madrid, estoy en mi casa y en un club que quiere crecer. Tiene buenas expectativas y estaría encantado de seguir. Obviamente no tendría ningún problema", explicó.

Asimismo reconoció que pudo marcharse al extranjero en invierno: "Hablé con Asier y Felipe. Hubo una opción muy buena para mí y para mi familia y la tenía que valorar. Asier no me puso ningún problema, pero en el caso de Felipe la cosa estuvo más complicada. Al final, la Copa tapó un poco todo. Seguimos pasando eliminatorias, se dejó pasar, y al final el equipo que estaba interesado buscó a otro jugador al seguir dando largas".

"Me arrepiento de no haber sido un poco cabrón, hablando mal y pronto, pero al final es como soy. En ese sentido quizá sí me he arrepentido. Felipe me dijo que los contratos están para cumplirlos y ahí tiene razón lógicamente. Pero si un jugador no está contento puede forzar la salida de muchas maneras. Yo no soy así", declaró.

Sobre su participación este curso, manifestó: "Aquí hay una plantilla muy variada, muy amplia. A lo mejor no entreno bien, no lo sé, yo soy sincero y no tengo ningún problema. Asier ha hablado conmigo un par de veces para decirme que mi nivel de entrenamientos había bajado respecto al año pasado. Y yo se lo he afirmado también".

"A lo mejor no estoy entrenando de la misma manera, pero llega un momento que vas viendo que la cosa sigue igual, no cambia, y ahora mismo estoy deseando que termina Laliga y fuera", comentó el futbolista.

Pese a ello fue protagonista en la Copa del Rey, donde se impusieron al Real Madrid y llegaron a semifinales: "La victoria ante el Real Madrid estaría en un podio de mis mejores recuerdos futbolísticos. Nosotros somos jugadores que no ganamos Ligas ni Champions y tenemos que intentar llegar lo más lejos en Copa o lo más alto en liga. En mi caso, este momento o el día que ascendí con el Rayo son momentos que siempre recordaré".

"En semifinales no nos salieron las cosas como queríamos. El Sevilla no nos dio muchas opciones y al final te vas jodido. En todo momento me fui orgulloso de la actitud y de la gran Copa que hemos hecho y no quedaba otra, pero dolido por la eliminación. La mente hace mucho daño futbolísticamente y creo que en Sevilla tuvimos que dar un paso más, nos faltó esa chispa para dar una mejor sensación de nosotros mismos", señaló.