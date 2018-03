El Real Madrid llega a un acuerdo con Lewandowski para ser su nuevo fichaje tras el visto bueno de Zidane

Ahora el Real Madrid tendrá que negociar con el Bayern, que pide 100 millones

La incorporación del polaco hace complicada la continuidad de Benzema

Lewandowski, durante una rueda de prensa con su selección. Imagen: EFE

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con Robert Lewandowski y con su agente, el israelí Pini Zahavi, para que el delantero polaco se convierta en fichaje merengue para la próxima temporada. El pacto llega después de que Zinedine Zidane haya dado luz verde a la llegada del ariete, lo que también confirma que las intenciones del entrenador son quedarse en el Bernabéu la próxima temporada más allá de las dudas que él mismo había sembrado en las últimas semanas.

Según el diario As, periódico que informa de este principio de acuerdo, el Real Madrid ahora tiene que negociar con el Bayern de Múnich, asunto que no será del todo sencillo porque Lewandowski termina contrato en 2021 (le restan tres cursos más) y, pese a que el futbolista hará presión para salir del Aliianz Arena, los germanos no pondrán fácil su salida.

El precio inicial de venta podría ser de 100 millones de euros, pero el Madrid espera poder rebajarlos jugando, además, con la presencia de James Rodríguez en sus filas. James está cedido por el Real Madrid con una opción de compra de 42 millones de euros que los merengues podrían reducir o condonar a cambio de reducir también de forma considerable el precio de Lewandowski.

De esta forma, el futbolista polaco, que este verano disputará el Mundial de Rusia con su selección, se convierte en el escogido de la presidencia para ocupar el puesto de delantero centro por delante de Kane, ariete inglés del Tottenham que también gustaba, pero cuyo precio era casi 'galáctico', esto es, por encima de los 200 millones de euros.

Esta incorporación, la de Lewandowski, deja en el aire el futuro de Karim Benzema. El francés, muy cuestionado en los últimos meses, podría dejar su hueco para que Lewandowski ejerciera de '9' en la plantilla. También hay dudas sobre qué sucederá con Bale, futbolista con cartel en la Premier, pero sin muchas opciones de continuar en la capital de España.

Entre tanto, el club no descarta la incorporación para este mismo verano de Neymar. El brasileño del PSG es objetivo prioritario para este curso y para el que viene más allá de la incorporación de un Lewandowski que no interferiría en la llegada del ex del FC Barcelona.