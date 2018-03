El interés oculto de Cristiano Ronaldo en dejar el Real Madrid y marcharse a China

El portugués pregunta a Scolari por las condiciones de la Superliga

Esto no significa que se vaya a marchar este mismo año del club blanco

Cristiano, en la vuelta de octavos de Champions. Imagen: Reuters.

Mucho se ha hablado de Cristiano Ronaldo y su futuro en el Real Madrid. Tras meses en los que parecía más próxima su marcha, ahora se encuentra mejor y en una posición más cómoda dentro del club blanco, que le ha apalabrado una mejora salarial. Sin embargo, el luso tiene en mente una opción para dejar Concha Espina.

La clave la ha aportado Luiz Felipe Scolari, exseleccionador de Brasil y actual entrenador del Guangzhou Evergrande, que ha desvelado en una entrevista a Esporte Interativo el interés del jugador del Real Madrid en marcharse a la Superliga china en algún momento. El viaje al fútbol asiático no tendría una fecha concreta, pero sí podría darse porque el delantero ha estado pidiendo referencias.

"Quien me ha preguntado más de una vez cómo es la vida en China es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no Cristiano Ronaldo puede ir a China? (...) Me ha preguntado por cómo es vivir en China y le di todas las coordinadas. Y también tenemos que entender que China es China para distintos jugadores", ha asegurado el técnico.

De hecho, él mismo le ha aconsejado a CR7: "Cristiano Ronaldo tiene marcas, una industria. Y China es el mayor país del mundo. Entonces yo le dije lo que digo siempre: quien recibe una oportunidad, tiene que irse a China".

Así, una nueva vía de salida se configura para el astro portugués. Por el momento, su permanencia en el Real Madrid parece lo más probable, pero el fútbol chino aparece en el horizonte para darle el último tramo de su carrera si fuese necesario.