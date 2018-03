Diego Costa: "Griezmann no me puede dejar solo ahora, lo mejor para él es quedarse"

21/03/2018 - 16:07

El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa recalcó que su compañero Antoine Griezmann es "importante" y que "sabe" lo que le quieren sus compañeros en el vestuario, advirtiendo que no le puede "ahora dejar solo" marchándose el próximo verano del equipo.

LAS ROZAS (MADRID), 21 (EUROPA PRESS)

El hispano-brasileño fue preguntado por la continuidad del '7' rojiblanco, que en una entrevista publicada este miércoles por 'L'Equipe' deja claro que quiere que su futuro quede resuelto antes de que dispute con su país el Mundial de Rusia.

"Él sabe lo que le queremos y que es importante. Todavía sigue con nosotros y ojalá siga así. Es una decisión suya, pero yo quiero que se quede y lo mejor para él es quedarse. Él fue quién llamó para que viniese y ahora no me puede dejar solo", declaró este miércoles Diego Costa en rueda de prensa con la selección.

Por otro lado, el de Lagarto reconoció no saber "nada" del posible interés del Atlético de Madrid en el argentino Paulo Dybala como posible sustituto del francés. "No sé que pasa con Dybala, no me he enterado de nada. Él juega es un equiopo grande, pero nosotros también tenemos grandes jugadores en el equipo", se limitó a comentar.