Diego Costa: "Echo de menos a Morata, ojalá pueda estar en la próxima convocatoria"

21/03/2018 - 16:07

El delantero de la selección español Diego Costa ha reconocido que echa "de menos" a Álvaro Morata en está concentración de cara a los dos "importantes" partidos ante Alemania y Argentina de preparación para el Mundial de Rusia 2018 y que "ojalá" el jugador del Chelsea pueda estar" en la cita mundialista, a la vez que reconoció que "ahora" se adapta mejor al juego del combinado nacional.

LAS ROZAS (MADRID), 21 (EUROPA PRESS)

"Echo de menos a Morata. Nos llevamos muy bien, es una gran persona y un gran futbolista. Ahora empezó a jugar otra vez y ojalá pueda estar en la próxima convocatoria, él y todos. Ser delantero aquí representa mucho", declaró Diego Costa este miércoles en rueda de prensa.

Algo que le podría haber tocado a él después de que Julen Lopetegui le dijera al inicio de la temporada que si no tenía minutos era "imposible" que le convocase. "Pero que si juego bien, sé que tengo las puertas y le estoy muy agradecido", reconoció. "Todo el mundo sabe lo que pasó, pero la ilusión siempre la tuve y la tengo", destacó.

"Cuando uno no marca siempre tiene esa presión, pero la felicidad la tengo siempre. Y los compañeros siempre me han dado su apoyo desde el primer día y me trataron de la mejor manera posible. Eso me ayudó mucho", añadió.

Respecto a su juego, el de Lagarto afirmó que "ahora" se adapta "mejor" y espera hacer goles porque es lo que le gente espera de él. "Las cosas me está saliendo bien y espero hacerlo lo mejor posible. Me da igual si es con uno arriba o dos", recalcó.

"Hay dos partidos importantes aún y tenemos que demostrar lo que tenemos y para ganar un Mundial hay que ganar a los mejores. Ojalá pueda seguir jugando en el 'Atleti' y pueda estar en este Mundial. Yo siempre espero hacer goles que es lo que la gente espera de mí", subrayó el hispano-brasileño.

Por último. Diego Costa destacó su relación con el madridista Sergio Ramos. "Sergio es un chico muy bueno, se lleva bien con todo el mundo. Pero ya hemos dejado claro que si en el derbi nos tenemos que pelear, vamos a pelear", sentenció entre risas de cara al duelo del 8 de abril en el Santiago Bernabéu.