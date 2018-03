Monchi: "El cartel de favorito no hace que esté clasificado el Barça"

21/03/2018 - 17:20

El director deportivo de la AS Roma, Ramón Rodríguez, 'Monchi', ha manifestado este miércoles que el hecho de que a su juicio y a vista de muchos el FC Barcelona sea "favorito" en el cruce de los cuartos de final de la Liga de Campeones no hace que el equipo blaugrana ya esté "clasificado" para las semifinales, mientras que resaltó el "crecimiento tremendo" del guardameta romanista, el brasileño Alisson, que suena para reforzar la portería del Real Madrid.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

"Primero pensé que no habíamos tenido suerte, pero luego ya piensas cómo preparar la eliminatoria para conseguir algo que casi nadie se imagina. El favorito es el Barça, pero el cartel de favorito no significa que ya esté clasificado el Barça. No sé si tenemos unas posibilidades de 80-20 o 70-30 por ciento, pero estar entre los ocho mejores te permite soñar", aseguró 'Monchi' en declaraciones a Esports COPE recogidas por Europa Press.

El exportero cree que el Barça actual es distinto al de los últimos tiempos por la mano de Ernesto Valverde. "Con el 4-4-2 con el doble pivote es más equilibrado en el balance defensa-ataque. Es un equipo más parecido al Athletic de Valverde, salvando las diferencias en cuanto al nivel de calidad. Se ajusta a lo que son los equipos de Valverde", comentó.

Pero la pieza clave del juego blaugrana, que no la única, es Leo Messi. "Estar o no estar Messi condiciona un equipo, pero no me parece justo decir que el Barça sin Messi se convierte en un equipo vulgar. Marca diferencias y convierte al Barça en un equipo más imbatible, pero también hay jugadores que acompañan y que hacen que sea un equipo muy difícil de superar", advirtió el directivo 'giallorosso'.

Preguntado por a quién ficharía para la Roma del Barça, Monchi ve complicado elegir a uno porque "tiene muchos jugadores que gustarían a cualquier director deportivo". "Rakitic está haciendo una temporada a un nivel altísimo, Sergio (Busquets) equilibra, Piqué por experiencia, Ter Stegen... Elegir uno se me haría difícil", reconoció.

En este sentido, no olvida que "todos los jugadores que han llegado al Barça desde el Sevilla han dado buen rendimiento", por lo que considera "lógico" que el conjunto catalán "beba de jugadores" del hispalense que "ya es un nivel muy alto y una prueba de fuego importante para dar el salto". "Yo creo que el Barça no está arrepentido de ninguna de las inversiones en jugadores del Sevilla", comentó sobre los Rakitic, Dani Alves o Adriano, en su día, que fueron fichados por él mismo para el equipo andaluz y luego pasaron al 'culé'.

"ALISSON ESTÁ SIENDO CLAVE EN NUESTROS ÉXITOS"

A quién sí tiene en su equipo es al meta brasileño Alisson, que "está teniendo un crecimiento tremendo y está siendo clave en los éxitos" del club. "Son 17 partidos imbatido en la Liga, en 'Champions' no ha cedido ni un gol en casa. Está en la plena madurez con 26 años y es capaz de resolver situaciones difíciles, transmite mucha confianza al equipo", celebró del arquero, posible objeto de deseo del Real Madrid, entre otros.

"No creo que sea bueno compararle con Messi", advirtió sobre el joven Cengiz Ünder, extremo ofensivo que está ganando peso, a sus 20 años, en la Roma. "Estamos hablando de un chaval que poco a poco está siendo importante, sobre todo en los últimos dos meses sus goles han sido clave, pero todavía no está en el nivel de madurez para asumir un rol importante", apuntó sobre la perla turca.

Por otro lado, Monchi recalcó que estarán muy bien acompañados en el Camp Nou porque "la Roma es un equipo que arrastra mucha gente". "El domingo pasado estuvimos a 800 kilómetros de Roma y vinieron 2.000, cada semana pueden desplazarse 2.000 ó 3.000. Si los precios de las entradas fuesen normales, las 4.000 entradas de 'Champions' las ocuparían seguro", señaló.