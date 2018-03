Junior, sobre el Sevilla: "Le están viendo las orejas al lobo"

21/03/2018 - 19:00

El futbolista del Real Betis Balompié Junior Firpo declaró este miércoles que el Sevilla le está "viendo las orejas al lobo" por el hecho de que estén a dos puntos en la clasificación de LaLiga Santander aunque aseguró que no es un tema del que se hable en el vestuario verdiblanco.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Que este año estemos tan cerca de ellos hace que le estén viendo las orejas al lobo. Se acuerdan de nosotros porque estamos haciendo las cosas bien pero nosotros no hablamos de esas cosas. Sevilla es una ciudad muy futbolera, la gente o es del Betis o es del Sevilla, la rivalidad siempre está bien pero no soy muy de meterme en estas cosas. Cuando se juegue, se demostrará", afirmó a Deportes Onda Cero Sevilla.

En este sentido, Junior apuntó que aún no se piensa en el choque ante el eterno rival de la penúltima jornada de Liga, un duelo que puede ser decisivo de cara a metas europeas. "Puede ser increíble pero aún no me imagino ese partido, no he disputado nunca un derbi al máximo nivel", comentó.

Pese a ello, el zaguero no escondió cuál es el objetivo de los de Quique Setién. "La ilusión es entrar en Europa, pero nosotros vamos partido a partido, intentando ganar cada uno que jugamos. Tenemos ahora tres encuentros ante rivales directos y marcarán el devenir de la temporada. No tenemos cuentas hechas, hay que seguir entrenando para conseguir los tres puntos cada semana", indicó.

El dominicano se mostró muy satisfecho en el plano personal. "Estoy muy contento por la oportunidad que me están dando, por suerte las cosas están saliendo muy bien y el equipo lleva una dinámica muy positiva. La competencia es muy buena, muy sana, nos llevamos muy bien y todos nos deseamos siempre mucha suerte", señaló.

Por último, el bético se mostró ilusionado ante la posibilidad de contar con ficha en el primer equipo a partir de la próxima temporada. "Tengo ficha con el filial pero estoy muy contento, mi objetivo a corto plazo es formar parte del primer equipo", sentenció el jugador de 21 años.