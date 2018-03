Adiós a Iniesta: admite que seguramente deje la selección tras el Mundial

"Posiblemente sea mi última aparición con la Selección", ha dicho el manchego

Del Barça vuelve a dejar en el aire su continuidad pese a que se ve bien

"Veo muy difícil no estar en un once del Barça en los próximos dos años"

Iniesta durante el entrenamiento matutino que ayer hizo la selección española. Imagen: EFE

Andrés Iniesta, capitán del FC Barcelona y centrocampista de la selección española, ha deslizado que el próximo Mundial de Rusia será su última gran cita con el combinado nacional. Que tras este campeonato, colgará las botas de 'La Roja' y no volverá a enfundarse la zamarra con la que marcó el gol más importante de su carrera, el que hizo a España campeona del mundo en 2010.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Iniesta no ha sido rotundo en su respuesta sobre si dejará España, pero sí ha dejado suficientes pistas para que se entienda que es así. Que se marchará tras el verano.

"Por momento y por naturaleza posiblemente sea mi última aparición con la Selección. Por momento y por todo. Es similar a lo que me puede pasar en mi club. No quiero estar por estar. No tengo la necesidad de estar en los sitios por ser quien he sido. La visión mía ha ido cambiado y esa esa es la cuestión", ha comentado el manchego, quien, como ha afirmado en esta misma respuesta, ha vuelto a poner en el aire la opción de continuar en el Barça.

"Todo está muy meditado pero no está decidido. Sé que es un tema que evidentemente crea debate y en el que cada uno piensa una cosa, pero más allá de hacer broma o no de la situación, ya decidiré lo que sienta. Será una decisión puramente personal de lo que yo sienta como jugador y como persona", afirmó el mediocampista de Fuentealbilla.

Iniesta dice que se siente bien de forma. Que la decisión que va a tomar estos días nada tiene que ver con sus opciones de jugar de titular o de ser suplente. Es más, él cree que puede seguir jugando de inicio, si las lesiones le respetan, dos años más. "Si me respetan las lesiones y todo va normal veo muy difícil no estar en un once del Barça en los próximos dos años. Pero una decisión así va más allá de eso", volvió a repetir.

"Ahora estoy muy tranquilo y disfrutando mucho de este año. Agradezco al entrenador y su cuerpo técnico el cariño que me han dado. No hay otra cosa que me ilusione más que levantar los tres títulos que tenemos este año", zanjó.