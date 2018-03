Florentino Pérez no desmiente que quiera fichar a Neymar y quita hierro al interés chino por Cristiano Ronaldo

"¿Neymar? Me lo pienso y luego os contesto", dijo del brasileño

Redujo a la anécdota las declaraciones de Scolari sobre CR7 y China

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, atendiendo a la prensa antes de 'La Cena Pirata'. Imagen: EFE

Florentino Pérez acudió anoche a la 'Cena Pirata', un evento benéfico organizado en Madrid por Esteban Granero, ex jugador del Real Madrid apodado precisamente 'El Pirata'. El presidente blanco, al contrario de lo que suele ser habitual en estos eventos, habló en un 'canutazo' rápido en el photocall del Casino de Madrid donde se celebraba el acto. Pese a ello, fiel a su perfil bajo, Florentino no dijo mucho... aunque sí lo suficiente para avivar el fuego del interés merengue en Neymar y despejar balones sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se vaya a China.

Por partes. En las últimas horas ha llamado la atención de que Luis Filipe Scolari, brasileño ex seleccionador de Portugal (ahora entrenando en China) dijera recientemente que ha hablado varias veces con Cristiano Ronaldo y que el luso siempre le cuestiona por cómo es China, su fútbol, la vida allí...

El entrenador pareciera querer decir que Cristiano está fijándose en aquel país como un posible destino próximo. Ante esa duda, Florentino tiró de retranca castiza. "Si tú tienes un amigo que vive en Hong Kong le preguntas qué tal está en Hong Kong, es normal", afirmó.

Su valoración de las declaraciones de Scolari bajaron al ámbito de la rutina y normalidad el diálogo entre el técnico y su estrella. Sobre otra estrella, sobre Neymar, sí que no fue rotundo. Al contrario.

Prefirió no responder para, por tanto, no desmentir el interés merengue en Neymar. "Sabía que me ibais a preguntar. Me lo pienso y luego os contesto", vaciló. En otras ocasiones el mandatario ha sido tajante en este tipo de cuestiones para desmentir informaciones sensibles. Pero anoche no fue el caso. Quizá porque no pueda desmentir nada. El interés del Madrid en Neymar es real y, cada día que pasa, mayor.