Los socios del FC Barcelona pasan de la final de la Copa del Rey: dejan sin vender más de 5.000 entradas

"Benvolguts,



És incomprensible que la unitat d’Espanya només es pugui defensar a base de garrotades, falsedats, manipulacions, enganys, incompliment de les pròpies lleis, violentat els més elementals drets humans, amb gent a la presó per delictes imaginaris, amb gent a l’exili perquè si torna anirà a la presó per aquells delictes imaginaris, amb violència -verbal i física- contra una gent, un poble pacífic que l’únic que vol és deixar de ser colònia, que vol respecte per la cultura, que vol llibertat per governar-se i administrar-se sense dependre d’una metròpoli obsoleta i malalta que ha inoculat el virus de l’odi vers lo català a la població espanyola.