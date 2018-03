Joachim Löw: "Nadie debería dejar de tener en cuenta a España"

22/03/2018 - 14:47

El seleccionador alemán de fútbol, Joachim Löw, tiene claro que tanto su equipo como la selección española querrán "mostrar" sus virtudes en el amistoso que les medirá este viernes en Düsseldorf, y subrayó que el equipo de Julen Lopetegui está "a un nivel alto" y que por ello "nadie debería dejar de tenerle en cuenta" de cara al Mundial de Rusia.

"Ambos querremos mostrar lo que podemos hacer, pero no creo que ninguno pondremos todas las cartas encima de la mesa. Este partido no dictará lo que sucedería si jugáramos contra ellos en el Mundial porque este torneo escribe su propia historia", apuntó Löw este jueves en rueda de prensa.

El técnico calificó a España como "un país de primer nivel" en los futbolístico. "Su selección se compone en gran parte por los jugadores del Atlético, el Real Madrid y el FC Barcelona y combina las cualidades de estos clubes. España es uno de los principales favoritos para mí y nadie debería dejar de tenerla en cuenta, están a un alto nivel", aseguró.

El seleccionador de la 'Mannschaft' recordó que esta concentración "es la última" antes de que dé la lista definitiva para Rusia. "Los jugadores todavía tienen objetivos muy, muy importantes con sus clubes en esta fase de la temporada y el tiempo corre, así que es bueno que tengamos dos partidos contra España y Brasil, que están entre los favoritos absolutos para el Mundial", admitió.

Löw, que confirmó la baja de Emre Can por un problema en la espalda que arrastra desde el último partido ante el Liverpool, afirmó que no está "planeando jugar con los mismos jugadores en los dos partidos". "Creo que ante España la estructura girará en torno a Jerome (Boateng), Mats (Hummels), Mueller, Kroos y Ozil, que empezarán de inicio", confesó.

"Sus últimos partidos fueron muy, muy buenos. En la Copa Confederaciones tuvo un papel sobresaliente y también ha crecido en el Barcelona. Ha hecho un proceso de maduración y se ha convertido en una personalidad respetada en el vestuario", elogió el seleccionador alemán sobre el guardameta del FC Barcelona Marc-André ter Stegen.

En este sentido, se mostró "absolutamente optimista" sobre las opciones de Manuel Neuer de estar en el Mundial. "Está ahora al 90 por ciento y no puede apresurarse, está recuperándose según el programa y está previsto que juegue con el Bayern está temporada", advirtió.

Löw recalcó sobre Mario Götze, ausente en esta lista, que habló con el mediapunta para decirle que "no estaba al nivel" que necesitaba, pero que no está "descartado". "Ni tampoco Reus. No le habría llamado de ninguna de las maneras después de parar mucho tiempo por una lesión, necesita mantener el ritmo ahora en las próximas semanas", apuntó.

"Necesitamos un rendimiento superior en el verano y jugadores que lo den todo al equipo incluso cuando están sentados en el banquillo. En 2014 teníamos este espíritu en el equipo. También tendremos que decidir sobre el puesto y duplicar las posiciones, y mi intuición juega un papel importante en la lista. Como actuales campeones, tenemos que jugar aún mejor que en 2014 porque repetir título no es fácil", añadió de cara a sus 23 elegidos.