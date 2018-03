Eusebio se despide agradecido y destacando las "infinitas posibilidades de crecimiento" de la Real Sociedad

22/03/2018 - 16:19

El ya exentrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, se ha despedido del club señalando como "un verdadero honor y todo un privilegio" su paso por el banquillo donostiarra, desde donde ha tratado de poner su "granito de arena" a una entidad que tiene "infinitas posibilidades de crecimiento".

"Ha sido un verdadero honor y todo un privilegio haber entrenado a vuestro equipo durante estos 28 meses. Cada uno de los días que he pasado entre vosotros me habéis hecho sentir muy feliz. Vuestro respeto, vuestra amabilidad, vuestra discreción, vuestra disciplina y vuestra honradez han sido unos valores que me cautivaron desde el primer día. Conoceros en profundidad me ha permitido entender el porqué de tantas cosas buenas como tenéis", se despidió Eusebio en una carta abierta.

El técnico destacó su paso por "un club especial y único como la Real". "Especial porque está plagado de personas excelentes y grandes profesionales; y único porque ningún otro está tan representado por gente de la casa como el vuestro. Así que disfrutadlo, disfrutad de vuestro equipo cada día. Yo lo he conseguido. El objetivo ha sido poner mi granito de arena en la mejora y el crecimiento de este club del que he ido descubriendo que, por potencial, sus posibilidades eran infinitas", alabó.

Pese a su destitución, el vallisoletano aseguró que se marcha con alegría y satisfacción. "La alegría enorme de haber vivido con intensidad todos y cada uno de los días que he tenido la suerte de ser entrenador de este equipo. Y la satisfacción de haber conseguido que en muchos momentos hayáis disfrutado con los éxitos del equipo y de que nuestra manera de jugar os haya hecho sentir orgullosos de ser de la Real", concluyó su misiva.