La sorprendente confesión de Sergio Ramos sobre el grupo de Whatsapp que desveló Piqué

El madridista reconoció que ese grupo existe, pero que él no lo ve: no tiene Whatsapp

"Me quité hace tiempo de Whatsapp y así vivo más tranquilo", confesó Ramos

Sergio Ramos, durante la rueda de prensa que ofreció ayer previa al Alemania-España. Imagen: EFE

Gerard Piqué, central del FC Barcelona y de la selección española, sorprendió ayer al publicar una larga carta en el medio 'The Players Tribune' en la que desgranaba muchos secretos nunca antes contados. Por ejemplo, que su sueño siempre fue jugar con la Selección Española. O que el mejor momento de su vida fue ganar el Mundial. O cómo casi se "caga" (sic) por una bronca de Keane el primer día que se metió en el vestuario del United. Pero la más llamativa fue la que apuntaba a un grupo de Whatsapp con los jugadores del Real Madrid en la selección española.

Un grupo en el que unos y otros se "putean" con los resultados del eterno enemigo. Ahí, dice Piqué, ahora sus bromas tienen más efectividad gracias a la gigantesca distancia que media entre el Barça y los blancos en LaLiga.

Luego a la tarde, a Sergio Ramos le cuestionaron en la flash interview que le hicieron en Deportes Cuatro (Mediaset es la tenedora de los derechos del partido que esta noche jugarán frente a Alemania en Dusseldorf).

Ramos ratificó lo que había dicho antes Piqué. Es cierto. Ese grupo de Whatsapp existe. Así que también debe de ser cierto que existe el vacile al que se refería en su misiva el central culé. Sin embargo, de la declaración de Ramos llamó la atención otra confesión.

"Es cierto que ese grupo existe, pero yo no lo leo, porque me quité hace tiempo de Whatsapp y así vivo más tranquilo", comentó el central. En una era digital como la actual se hace sorprendente semejante revelación. ¿Es verdad que Ramos no tiene Whatsapp? ¿O se trata de un globo sonda? ¿De una forma de evitar más preguntas sobre esos mensajes?

La realidad es que, tal y como por la noche se comentó en varios programas de radio nocturna deportiva, efectivamente, Ramos no tiene Whatsapp. Periodistas como Juanma Castaño, de la Cadena Cope, confirmaron que hacía tiempo que pensaban que Ramos se había cambiado de teléfono porque, al buscarlo en esta aplicación, no aparecía. La realidad es que Ramos no la tiene instalada para, como él mismo dijo, "vivir más tranquilo".