El delantero tapado del Real Madrid: Dzeko y un fichaje siempre a la sombra

El Real Madrid también quiso ficharlo en el mercado invernal

El propio futbolista acabó rechazando la propuesta: no quería ser suplente

Dzeko está en el punto de mira del Real Madrid desde el año 2010

Dzeko celebra el gol con el que clasificó a la Roma para cuartos de final de la Champions League. Imagen: Reuters

El Real Madrid busca delantero centro. Lo busca para el verano que viene. También lo buscó para el pasado mercado invernal. Lewandowski es el máximo candidato para reforzar la plantilla merengue el próximo curso, pero no es el único nombre que ha manejado el club blanco en estos últimos meses. Uno de ellos, por cierto, tapado ante la opinión pública. Edin Dzeko, ariete estrella de la Roma, estuvo entre ellos. No es la primera vez que el bosnio figura entre los favoritos. Finalmente su llegada en enero, como en ocasiones anteriores no se cerró.

Porque Dzeko ha figurado entre los jugadores que el Real Madrid ha seguido desde que estalló en el Wolfsburgo germano. En aquellos días pudo incorporarse al proyecto que dirigía Mourinho, pero escogió finalmente irse al Manchester City, donde también siguió llenando los informes de los ojeadores del Bernabéu.

Con el paso a la Roma parecía que este viejo 'romance' se acababa. Que ya no habría más interés. Pero cuenta el diario Marca que no ha sido así. En enero Dzeko estuvo cerca de poner fin (de una vez) a este interés yo-yo fichando por los blancos.

El club lo sondeó como alternativa a los Icardi, Werner y compañía, pero no le garantizaba la posibilidad de ser titular. Eso, y que ya había jugado la Champions (no podría competir con los blancos en esta competición) hizo que Dzeko decidiera, finalmente, quedarse en Roma, donde su vida está muy asentada y donde, por cierto, ha sido protagonista del pase a cuartos de final.

Su gol en la vuelta ante el Shakhtar fue clave para superar la barrera histórica de los octavos.