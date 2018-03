Portazo de Cristiano Ronaldo al Real Madrid: su intención inicial es no renovar

El luso sigue tensando el pulso con el equipo merengue por su mejora de contrato

Cristiano Ronaldo, en un entrenamiento del Real Madrid previo a un partido de Champions. Imagen: EFE

Faltan dos meses para que termine la temporada y el Real Madrid ya mira al futuro. A los fichajes. A la renovación de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués y el club se sentarán en breve a hablar. El Madrid quiere subir sus emolumentos en un proceso en el que el ariete reclamará respeto tras sentirse humillado a final de la pasada temporada. Una línea, la de su enfado con la directiva, que parece que continúa. Ahora la intención del 'galáctico' no es renovar con los blancos.

Así lo desveló Edu Aguirre, redactor que sigue al Real Madrid en El Chiringuito de Mega. "Intuyo que el Madrid hará una oferta a Cristiano, pero lo que sí sé seguro es que el portugués, a día de hoy, diría que no", aseguró Aguirre, que ve muy difícil que CR7 llegue a un acuerdo con el conjunto blanco para mejorar su contrato. "No es que asuma su marcha, pero es que Cristiano percibe que su posible marcha no es un caos", comentó en referencia a que la despedida de Cristiano no sería, para él, un trauma.

Por su parte, Manu Sainz, redactor del Diario As, informó de que "Florentino está marcando los tiempos dejando claro que hará la oferta [a Cristiano] cuando le dé la gana", comentó tajante. El periodista también habló de la situación de CR7 con Hacienda: "Cristiano no quiere que le traten como a un delincuente, pagará lo que sea necesario por errores que ha cometido sin querer".