El complejo sistema salarial de la MLS que le ha 'birlado' a Zlatan Ibrahimovic 20 millones de euros al año

Los equipos solo tienen 3,2 millones de euros de presupuesto

También tienen tres excepciones para pagar altos salarios

Los Galaxy ya las tenían ocupadas: se encomendaron a la TAM

Zlatan Ibrahimovic, en un entrenamiento con el Manchester United. Imagen: Reuters.

Zlatan Ibrahimovic ha firmado el que, probablemente, sea el último contrato de su carrera futbolística. A sus 36 años, el sueco será jugador de Los Angeles Galaxy, de la MLS estadounidense, hasta 2020. Una nueva aventura en la que, sin embargo, perderá bastante dinero. Al menos, comparado con lo que percibía en el Manchester United.

Todo radica en el complejo sistema salarial de la liga de EEUU, que ha dejado su sueldo anual en un millón y medio de dólares (aproximadamente 1,2 millones de euros), 20 'kilos' menos de los 21,85 que, según el libro 'Football Leaks: The Dirty Business of Football', ganaba en Old Trafford.

La razón de esta considerable reducción de salario se encuentra en que los Galaxy se han visto obligados a pagar su ficha (el ariete llegaba libre tras desvincularse del United) con la partida 'Targeted Allocation Money' (TAM), un pequeño fondo que se usa, entre otras cosas, para fichajes que puedan superar el límite salarial. El propio club angelino informaba en el comunicado que anunciaba el fichaje de Ibrahimovic el pago al jugador mediante esa fórmula. Se trata de un mecanismo que, de manera informal, es conocido como 'Ley Beckham', ya que fue en 2010 con la llegada del inglés, precisamente a Los Angeles Galaxy, cuando se comenzó a permitir.

Los Galaxy estaban arrinconados: si querían darle a Ibrahimovic más del salario máximo permitido (504.000 dólares, 407.000 euros) solo podían ofrecer a Ibrahimovic el máximo que contempla el 'Targeted Allocation Money', que incluye hasta 5,6 millones de dólares (recogidos en 2,8+2,8, tal y como informa la MLS) de los cuales solo 1,5 pueden ser destinados cada año al salario del jugador.

Los equipos de la MLS cuentan con un limitado presupuesto de algo más de 4 millones de dólares (3,2 millones de euros) y tan solo tres plazas de futbolistas para traspasar esa barrera, aunque con un cargo determinado al presupuesto anual, y poder atraer a deportistas de relumbrón con altos salarios. Es el caso de los denominados 'jugadores franquicia', y en los Galaxy las tres plazas estaban ocupadas por los hermanos Dos Santos (Giovani y Jonathan, viejos conocidos de LaLiga española) y el francés Romain Alessandrini. Al no haber huecos disponibles, los Galaxy acudieron al TAM para poder pagarle algo más a su nuevo fichaje.

Un pequeño consuelo que no resta extrañeza por la baja cifra del que podría ser el último contrato del que fue uno de los mejores delanteros del mundo.