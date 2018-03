Rubiales: "Con voto electrónico o sin él ganaremos y habrá cambio en la RFEF"

23/03/2018 - 21:52

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales afirma de forma contundente que "con voto electrónico o sin él" ganará las elecciones el próximo 9 de abril y que "habrá cambio" en la Federación.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Si es un derecho y está reconocido y regulado, ¿por qué no implementarlo?. Y si es simplemente un problema de logística es tan fácil como contratar a una empresa especializada para realizar el servicio con unos costes entre 10.000? y 15.000?. Cantidad asumible para una institución con unos ingresos de alrededor de 150 millones de euros", señala Rubiales en un comunicado oficial.

El candidato, que luchará con Juan Luis Larrea por presidir la RFEF, había pedido este lunes el voto electrónico que garantice el sufragio "libre, directo, igual y secreto" en las elecciones. "Tras conocerse la negativa del candidato Juan Luis Larrea y de la Comisión Electoral de la RFEF a implantar el voto electrónico, Luis Rubiales no se sorprende por la falta de sensibilidad ante un modelo de votación que asegura y garantiza el voto secreto de los 139 asambleístas. Lo que demuestra la necesidad del cambio urgente en la RFEF", añade.

Además, el expresidente de la AFE considera que es "un derecho reconocido y regulado". "No se implanta el voto electrónico porque nunca antes se ha utilizado no parece un sólido argumento jurídico. Lo que demuestra la necesidad del cambio urgente en la RFEF", afirma.

"La resolución poco menos que considera a los asambleístas unos analfabetos tecnológicos incapaces de ejercer su derecho si se trata de un voto electrónico. Argumento que demuestra una escasa consideración y respeto por los asambleístas. El voto electrónico es un derecho amparado por la Ley y no una graciosa concesión que tenga que valorar la Comisión Electoral ni el otro candidato", lamenta.

El exjugador del Levante UD, entre otros, cree que el voto electrónico es "una inversión en seguridad y democracia". "La petición se ha realizado en tiempo y forma y no supone un descalabro económico. Es un procedimiento tan contrastado y seguro no se quiere implantar no tiene explicación alguna", declara.

"Seré presidente, pero la manera es tan o más importante que el hecho en sí. Por eso trabajo cada día por la máxima participación y que cada asambleísta pueda emitir su voto de manera libre y secreta", sentencia.

Además del voto electrónico, Rubiales también solicitó que no haya partidos el lunes 9 de abril, día de las elecciones y que es cuando se disputa el Villarreal-Athletic, para posibilitar que los implicados puedan acudir a votar.