Sergio Ramos: "La Argentina de Messi y la gran Alemania son las selecciones a batir en Rusia"

24/03/2018 - 0:06

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, se mostró "satisfecho" tras el empate con Alemania (1-1) y subrayó el potencial de la actual campeona del mundo, una de las favoritas para conseguir el título en Rusia, al igual que la "Argentina de Messi".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Todos hemos disfrutado, hemos hecho un desgaste importante teniendo en cuenta la selección que teníamos delante. Ellos son los actuales campeones y no es casulidad. Se palpa cómo trabajan y está claro que es una de las favoritas para ganar el título. "La Argentina de Messi y la gran Alemania son las selecciones a batir en Rusia", indicó.

"Nosotros tenemos que mantener el camino de esta noche. No hay que sacar pecho, pero sí estar convencidos de lo que hacemos y demostrarlo en el campo. Hay cosas que seguir mejorando para llegar lo mejor posible al Mundial y sabemos que esto está al alcance de muy pocas selecciones", analizó.

"Este partido nos sirve y nos viene muy bien para encarar el Mundial. Seguimos cogiendo experiencias y podemos conocer un poco mejor a los rivales. Nosotros somos una grandísima selección", recordó el andaluz en declaraciones a los medios.

En otro orden de cosas, el capitán dijo que si fuese por "sensaciones" toda la plantilla pediría a Iniesta que no dejase nunca la selección. "Si dependiese de nosotros seguiría jugando mucho más, pero es una decisión personal y debemos ser justos. No hay que intervenir. La cabeza hay veces que te pide descansar y le haremos el homenaje que se merece", espetó.

Preguntado por los 150 partidos que alcanzó este viernes como internacional, Ramos dijo que "no es fácil superar el número de Iker Casillas", que tiene 167 encuentros. "Es un orgullo capitanear esta selección y ya que he llegado hasta aquí no voy a tirar el remo", finalizó.