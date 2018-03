Deschamps: "Colombia nos ha dado una lección"

París, 23 mar (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, reconoció que Colombia les dio "una lección" en el amistoso que disputaron hoy en el Estadio de Francia (2-3) a menos de tres meses para que comience el Mundial de Rusia.

"Colombia tiene esa fibra que se aferra al partido, no abandona nunca. Nosotros nos hemos ido del partido y nos han dado una lección (...) Pese a que han sufrido mucho en la riera media hora no se han hundido", señaló el técnico.

El técnico, que durante el Mundial tendrá que afrontar a Perú, aseguró que "nunca es fácil afrontar a selecciones sudamericanas".

"Colombia no me ha sorprendido, es el perfil de este equipo. En la primera mitad nosotros hemos tenido mucha calidad, pero ellos no se van nunca del partido. En la segunda mitad han elevado el nivel y tienen grandes jugadores. Les hemos hecho daño con el 2-0, parecía fácil, pero contra ellos nunca lo es", dijo.

Deschamps se mostró muy crítico con el comportamiento de sus jugadores en la segunda mitad.

"Hemos hecho una primera media hora de gran calidad, con mucho de todo, movimiento, agresividad, eficacia. El último cuarto de hora ha sido menos brillante. Pero en la segunda mitad se nos han apagado las luces", confesó.

"Tomamos nota, pero la exigencia de alto nivel exige mucho más determinación. Hace daño porque ganábamos 2-0, pero en la segunda mitad la calidad no fue suficiente", agregó.

"No me gustan estas derrotas, pero nos da consciencia de lo que no hacemos bien, que hoy fue no mantener la determinación que tuvimos en la primera mitad", señaló.

El seleccionador afirmó que puede ser una buena lección para un equipo joven como el suyo.

"Este equipo tiene que pasar momentos difíciles. Cuando las cosas van mal aparece cierto nerviosismo, con experiencia lo irán superando", aseguró.

"Veníamos alternado fases buenas con otras menos buenas. La segunda mitad de hoy ha sido mucho menos buena", dijo.