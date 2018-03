Florentino Pérez renovará a Cristiano y no fichará a Neymar en 2018

Cristiano Ronaldo celebra un gol con el Real Madrid. Imagen: Reuters

Florentino Pérez tiene un gran dilema de cara a la próxima temporada: Cristiano Ronaldo o Neymar. En estos momentos no cabe la posibilidad de que los dos jugadores compartan vestuario en 2018. Mucho ego para el entrenador blanco, ya sea Zinedine Zidane u otro.

Según Sport, el presidente del Real Madrid se decantará por el futbolista portugués, máximo goleador en la historia del club. Cristiano Ronaldo ha vuelto a callar bocas en el primer tramo del año y ya está luchando por el Pichichi junto con Leo Messi.

El presidente del Real Madrid no quiere dos gallos en el mismo corral y por eso no irá a por Neymar la próxima temporada. Además, el PSG no lo pondría fácil. Según su presidente, Neymar seguirá en París al 200%. Es difícil de creer que el jeque le deje marchar al año de ficharle.

El siguiente paso del presidente blanco será blindar a su máxima estrella, el cual se ha ganado una mejora por los hechos que ha demostrado en el campo. Según Marca, el Real Madrid le mejorará el contrato de 21 a 30 millones netos. No llegará a lo que cobra Messi (cerca de 46), y estará por debajo de Neymar (35).

Con esta estrategia, el fichaje de Neymar por el Madrid se paraliza hasta 2019. Primero, porque el portugués quiere seguir siendo el rey. Y segundo, porque Neymar no aceptaría llegar a Madrid por 400 millones y no ser el líder del equipo.