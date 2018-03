Albentosa: "Creo en este equipo, creo en este grupo y vamos a seguir hasta que tengamos opciones"

24/03/2018 - 17:24

El jugador del RC Deportivo de la Coruña Raúl Albentosa ha asegurado que cree en el "equipo" y en el "grupo" y ha destacado que van a intentar luchar hasta que tengan "opciones" de salir de las posiciones de descenso, destacando que van a prepararse "físicamente bien" y "estar mentalizados" para el siguiente encuentro, frente al Atlético de Madrid.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Creo en este equipo, creo en este grupo y vamos a seguir hacia adelante hasta que tengamos opciones", aseguró Albentosa en rueda de prensa sobre las opciones blanquiazules por la permanencia en LaLiga Santander.

En una semana de parón, marcada por los partidos internacionales, Albentosa señaló que el objetivo deportivista es intentar ponerse "físicamente bien, intentar estar mentalizados para la semana que viene".

Además, con una situación deportivamente complicada para el cuadro gallego, el central apuntó que hubiese preferido jugar esta semana. "Encima el otro día merecimos otra vez ganar aunque no sacamos los 3 puntos. Luego se hacen muy largas dos semanas", indicó el defensa en sala de prensa en la ciudad deportiva de Abegondo.

"Estás con la tensión, con el nerviosismo de que llegue ya el partido para intentar sacar los 3 puntos. Esto del fútbol es así. En un día puede cambiar todo. Necesitamos que cambie y necesitamos que llegue ya el partido", apuntó sobre las causas sobre su impaciencia para enfrentarse al cuadro colchonero.

Sobre el partido en Madrid y los que quedan, Albentosa confesó que "ya no hay margen". "Estamos bajos, el límite tiene que estar en ser los cuartos por la cola. Simplemente hay que intentar sacar los tres puntos en el Wanda y seguir hacia delante, que quedan nueve partidos", confirmó.

Por otro lado, Albentosa no quiso centrarse en los anteriores encuentros ante el Atlético, fijarse en el de la próxima jornada e intentar conseguir el objetivo de la salvación. "Es mejor no mirar, ir partido a partido. El primero es éste. De los pasados ya no podemos hacer nada, este es el primero. Sea el Atlético de Madrid o sea el que sea, hay que intentar ir a ganar allí", manifestó.

Otro de los aspectos por los que fue cuestionado fue por el nivel del Atlético y la dificultad de puntuar en el Wanda Metropolitano, a lo que contestó que "el Depor es un equipo grande". "No me fijo en eso, el partido son 11 para 11 ahí dentro. No juega nadie de fuera, ni el público, ni la prensa. Al final juegan 11 para 11, y los que ayudan después", concluyó.