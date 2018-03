Los fichajes del Real Madrid para la próxima temporada: un lateral, un central, un medio, un extremo y un delantero

El Real Madrid quiere reforzar cinco posiciones

Lewandowski y Odriozola, los más asequibles hasta el momento

Si Zidane sigue, Keylor Navas también

El Real Madrid se encuentra en el tramo más importante de la temporada, con la Champions League como gran atractivo. Pese a ello, en el club ya piensan en la próxima temporada con Zidane (que todavía no ha confirmado su continuidad) como entrenador. Tras tres temporadas sin fichajes galácticos, este verano parece que Florentino Pérez se 'rascará' el bolsillo.

Según informa As, el club busca reforzar cinco posiciones de cara a la plantilla de la próxima temporada. Una de ellas no será la de la portería, ya que si sigue Zidane también lo hará Keylor Navas.

1. Lateral derecho

Achraf no ha funcionado y el club buscará un lateral derecho que compita con Dani Carvajal. Álvaro Odriozola, de la Real Sociedad, es el gran favorito y su precio rondaría los 40 millones de euros. Es el suplente del madridista en la Selección y tiene tan solo 22 años.

2. Central

Vallejo es otro de los futbolistas que no ha conseguido convencer a Zidane, aunque en el club tienen muchas esperanzas puestas en él y en su calidad como defensor. Este año ha tenido bastantes lesiones y el Real Madrid reforzará esta posición para no tener que cubrirla con parches, como por ejemplo con Casemiro. Aquí de momento no hay nombres. El club está peinando el mercado.

3. Mediocentro

Marcos Llorente es otro de los futbolistas que saldrán del equipo. El canterano no tiene sitio ante la presencia de jugadores como Casemiro, Modric, Kroos o Kovacic. Lo más lógico es que busque minutos como ya los tuvo en el Alavés. Para esta demarcación han sonado los nombres de Weigl (Dortmund), Can (Liverpool), Paredes (Zenit) o Mascarell, madridista cedido en el Eintracht.

4. Extremo

El hueco que dejará casi seguro la marcha de Bale será para un hombre de banda. El favorito es Mohamed Salah, actual Bota de Oro con el Liverpool. El egipcio es la sensación de la temporada. También están Neymar, cuyo fichaje parece más encaminado para 2019, y Hazard. Esta demarcación es, junto con la del delantero, donde Florentino se gastará gran parte del dinero en traspasos.

5. Delantero

El Real Madrid reforzará el puesto de delantero centro. Sin duda lo que más ha echado en falta el conjunto blanco en el principio de temporada ante el 'bajón' de Cristiano Ronaldo, el 'único' que marca los goles en el Real Madrid. Para este puesto hay un claro favorito, como es Robert Lewandowski. Por detrás está la opción de Timo Werner. Menos real la de Kane, del Tottenham.