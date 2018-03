Lucas Hernández y su giro de identidad: de ser casi sólo español a disparar su amor por Francia

En una entrevista en TVE casi desechó su sentimiento francés: era casi solo español

Ahora que Deschamps lo ha convocado, recula y dice sentirse muy, muy francés

Lucas Hernández, durante su debut con Francia. Imagen: Reuters

Lucas Hernández, futbolista del Atlético de Madrid, ha sido convocado con Didier Deschamps para disputar los amistosos que Francia tiene programados (uno ya lo jugó y perdió ante Colombia, 1-2) para este último parón previo al Mundial de Rusia. Su 'fichaje' por 'les bleus' fue una sorpresa. Todo hacía pensar que el futbolista quería jugar sólo con España y que renuncia a Francia. Pero no tener aún la nacionalidad (se ha paralizado por problemas judiciales) y ahora la llamada de Deschamps han cerrado una puerta que, además, también ha cambiado el discurso del jugador.

Donde antes había llamadas a una españolía (Aragonés dixit) intensa, ahora existe una francofilia más intensa si cabe que, parece ser, siempre estuvo escondida tras sus palabras de amor por España. Porque hace menos de un mes, Lucas Hernández no dejaba dudas ante una entrevista en TVE que él, de considerarse algo en su identidad mixta, se consideraba español. Varios kilómetros por delante de su sentimiento francés.

"España me lo ha dado todo y si mi nacionalidad está cerca de hacerse estaría encantado. Me considero un español más. Claro, que te voy a decir, hablo mejor español que francés. Entonces con eso te lo digo todo", comentó entonces el defensa que, ahora que Deschamps lo ha llamado, ha dejado de ser tan, tan español para sentirse sólo un poco español, pero por encima de todas las cosas, para sentirse francés.

"¿Quieres jugar con Francia definitivamente?", le preguntaron ayer. "Sí, por supuesto", respondió sin dudar, borrando todo lo que había dicho antes de España.

"He tomado mi decisión desde hace tiempo. Estoy orgulloso de llevar esta camiseta y mientras que esté en el campo haré todo lo posible para defender a muerte esta camiseta", comentó.

Luego trató de explicarse. "Soy un jugador muy ambicioso. Cuando estás lejos de Francia y no tienes noticias piensas cosas, pero el entrenador te llama, te dice que cuenta contigo y no tuve que pensarlo. Directamente dije que sí", añadió antes de concluir: "España me lo ha dado todo pero mi país es Francia, es mi país de nacimiento y es un orgullo poder ser francés, como toda mi familia es francesa".