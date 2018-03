El pacto entre el Atlético y el Barça que da esperanzas de que Griezmann siga en Madrid

El Barça no tocará a Griezmann si el futbolista decide seguir en Madrid

El Atlético negocia a contrarreloj una renovación 'galáctica' del galo

Griezmann, durante el amistoso entre Francia y Colombia del viernes. Imagen: Reuters

El Atlético de Madrid aún no da por perdido a Antoine Griezmann. El delantero francés todavía podría continuar en la capital. Una esperanza que se basa en varios puntos, pero que tiene en el pacto entre los rojiblancos y el FC Barcelona uno de sus puntos fundamentales.

Cuenta hoy el diario As que unos y otros han acordado que el Barça no irá a por Griezmann si el jugador no da paso alguno para salir del Wanda Metropolitano. Si su decisión finalmente fuera la de no marcharse de Madrid, los blaugrana no moverán ni un dedo, lo cual ya es mucho si se tiene en cuenta que el poder de presión blaugrana es grande. La atracción de jugar junto a Leo Messi, también.

Pero después de que se filtrara que el Barça estaba negociando con Griezmann y de que el Atlético trasladara el asunto a la FIFA, unos y otros, colchoneros y culés, llegaron a un pacto: si de aquí a finales de temporada, el jugador escogiera seguir en el Atlético, el Barça no molestaría más en el asunto. De lo contrario, se irían a por él previo pago de los 100 millones de euros que tiene de cláusula sin considerarlo un gesto hostil.

Así pues, ahora la responsabilidad está en el tejado del Atlético, que deberá convencer a Griezmann de que renueve (otra vez en menos de un año) mediante la promesa de un sueldo galáctico, de un proyecto deportivo interesante y de que él, Antoine, será el centro y eje del cuadro colchonero.

Los últimos mensajes y guiños del atacante al Atlético en los últimos días han dado algo de esperanza a un club qu espera conseguir el hito de retener a Griezmann por segunda temporada consecutiva, algo que, hace apenas un par de meses, parecía casi, casi imposible.