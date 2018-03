El Real Madrid no fichará a Lewandowski: el Bayern de Múnich se niega a venderlo

Qué notición, no me lo esperaba en la vida!! Como dice Rummenigge, si alguien ficha a un jugador del Bayern es porque el club quiere, lo mismo pasa con City, Chelsea, Madrid, Barça... ¿o creen ustedes que Neymar se fue en contra de la voluntad de su club? si no lo hubiesen querido dejar marchar la cláusula hubiese sido de 1.000M