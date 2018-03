Lopetegui no jugará contra Argentina con un plan especial anti-Messi

"No miramos si juega Messi o no, miramos a la selección española"

El seleccionador no confirma que pueda debutar Parejo o Marcos Alonso

Messi, durante el entrenamiento de este domingo con Argentina en Valdebebas. Imagen: EFE

España juega mañana contra Argentina. Es decir, que jugará contra Messi. Aunque ha sido duda por molestias musculares, todo apunta a que el cinco veces ganador del Balón de Oro estará en una cita que ha causado una alta expectación. Eso, su presencia, significa en la mayoría de rivales mayores precauciones. No será así en España.

"No miramos si juega Messi o no, nosotros miramos a la selección española", declaró Lopetegui, que quiso restar importancia a la presencia de Leo Messi en el partido, pues "es una decisión que no nos corresponde a nosotros".

El seleccionador, que atendió a los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER tras el entrenamiento de La Roja, también habló de los posibles cambios que pueda hacer contra Argentina respecto al partido que disputó contra Alemania: "Algunas cosas cambiaremos respecto a Alemania. Ya veremos si debutan Parejo o Marcos Alonso, no adelantaremos muchas cosas", dijo Lopetegui antes de hablar del puesto de delantero centro.

"Todos nuestros delanteros nos dan cosas diferentes, tenemos que intentar sacar lo mejor de cada uno. A Diego Costa le veo contento e ilusionado. Tenemos la opción también de Iago [Aspas] o jugar sin delantero, Iago está muy en forma. Rodrigo al margen del gol hizo muchísimas cosas bien, nos ayudó en muchas facetas", analizó el seleccionador sobre los delanteros que han entrado en su última lista.