Preocupación en el Barça: Umtiti no renueva y sus 60 millones de cláusula son un 'caramelo' para grandes de Europa

El Manchester United le ofrece 9 millones netos y pagaría su cláusula

Las relaciones entre el hermano y agente de Umtiti y el club son frías

Umtiti, ante el Olympiacos, en la Champions League a principios de temporada. Imagen: EFE

Samuel Umtiti llegó de puntillas al Barça. Hoy es reconocido como uno de los mejores fichajes culés de las últimas temporadas. Rentable en todos los sentidos, el club está tratando de renovarlo para acomodar su salario y su cláusula (apenas 60 millones) a sus galones actuales. Pero las negociaciones actuales están generando incertidumbre porque no avanzan. Siguen atascadas. En la Ciudad Condal temen que el próximo verano el francés se marche a otro equipo que lo fiche a golpe de talonario.

El diario Sport es el encargado de informar sobre este riesgo de 'huida' que podría dar con Umtiti fuera del Camp Nou para jugar, con más opciones, en Old Trafford. Según este rotativo, el Manchester United le ofrece nueve millones de euros limpios por temporada y está dispuesto a abonar eso 60 millones de euros que, viendo cómo está el inflacionado mercado europeo, es más un regalo que un coste.

Con contrato en vigor hasta 2021, el problema no es sólo que la oferta del United sea muy tentadora (que también), sino que las relaciones entre el club blaugrana y su agente y hermano, Yannick Umtiti, no son precisamente buenas. Ese distanciamiento no ayuda a un asunto en el que sólo Robert Fernández, director deportivo culé, podría propiciar un acercamiento.

En todo caso, si el Barça quiere atar la continuidad del futbolista, deberá apretar ofreciendo una sólida cantidad económica. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el caché del central se puede disparar, algo que hace que el Manchester United también quiera resolver el asunto antes de que comience el campeonato en Rusia.