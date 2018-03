El presidente del Celta da por roto el acuerdo para la concesión de Balaídos

Vigo, 26 mar (EFE).- El presidente y máximo accionista del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, aseguró este lunes que el club y el ayuntamiento de la ciudad "ya no van de la mano" pues, a su juicio, el alcalde Abel Caballero rompió el acuerdo por el que la entidad que preside aceptaba la concesión de Balaídos si no se "entorpecía" la construcción de la ciudad deportiva en Mos, ayuntamiento colindante.

"En diciembre llegamos al acuerdo de que aceptaríamos la concesión si el Ayuntamiento no se entrometía en la ciudad deportiva y ahora se rompe sin decir por qué. ¿Quién? El de siempre", dijo Mouriño en alusión al regidor socialista, al que pidió que no hable del Celta "en el nombre de Vigo".

"No sé si las relaciones con el ayuntamiento están rotas, pero sí que están tremendamente dañadas, muy dañadas, porque nos consideramos muy ofendidos. El alcalde ha querido echarnos a la ciudad encima, y eso es gravísimo. Una vez ya dije que no nos íbamos de Vigo, que nos echaban. Y me reafirmo en esa teoría", apostilló.

En una comparecencia ante los periodistas, en la que no aceptó preguntas sobre la actualidad deportiva del Celta, desveló las condiciones estipuladas para la concesión del estadio municipal de Balaídos: 880.000 anuales durante 50 años.

"El Celta aceptaba la concesión de Balaídos si el Concello no se entrometía en la ciudad deportiva. Fue un acuerdo hecho ante 300 vigueses", puntualizó Mouriño, quien insistió en que el Celta no le cuesta "ni un euro" a la ciudad: "Quisimos enraizar el club a Vigo, lo hemos demostrado con la construcción de la nueva sede. Queremos hacer cosas en Vigo y por Vigo. El problema es que no nos dejan".

"Le pese a quien le pese, y le va a pesar mucho, el proyecto de Mos se hará. No quiere que crezcamos, que hagamos nada, solo que estemos supeditados a lo que él quiera", dijo el máximo accionista del Celta, otra vez refiriéndose a Caballero.

Lamentó, asimismo, que lo que se le negó al Celta -la construcción de un centro comercial- se le está dando "a otros" -en la ciudad está prevista la construcción de varios centros comerciales, uno de ellos el de Porto Cabral, muy cerca de donde el club vigués quiere levantar su ciudad deportiva en Mos-