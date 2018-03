¿Bitcoins para reflotar al Milan? El intento fallido de Yonghong Li para evitar su K.O.

Necesita 35 'kilos' para pagar los intereses del préstamo del fondo Elliott

Pertenecen al préstamo de más de 300 'kilos' para comprar el club en 2017

Imagen: Reuters.

Yonghong Li sigue inmerso en una contrarreloj para conseguir los 35 millones de euros que le permitan seguir teniendo al Milan en propiedad. Es la cantidad que el empresario chino le debe al fondo de inversión Elliott Management en concepto de intereses derivados del préstamo para la compra del club en abril de 2017. El último intento de Li para evitar que venza el primero de los plazos (de 10 millones) ha sido recurrir a los bitcoins.

Según asegura La Repubblica, el todavía propietario del Milan intentó refinanciar su deuda con Elliott hace dos meses a través de la criptomoneda. Usando una agencia especializada, el magnate chino propuso este método de pago, pero la operación fue rechazada por considerarse falto de garantías y demasiado ajustado en cuanto a los plazos de tiempo.

El Milan necesita refinanciar (o en su defecto, pagar) la deuda con Elliott antes de mediados de abril. Entre el 19 y el 20 de ese mes, la UEFA examinará las cuentas del club italiano y después dilucidará si le sanciona con una expulsión de las competiciones europeas. La amenaza para Yonghong Li es doble, ya que a esta se suma la del fondo, que aportó algo más de 300 millones de euros para la compra del club y se quedaría con él para revenderlo en otoño "al mejor postor" si no ve pagados los intereses. Entre los posibles compradores se ha especulado con empresarios rusos, que en declaraciones a La Repubblica aseguran que no les ha llegado una oferta para adquirir el conjunto lombardo.

Al frente de Elliott Management está Paul Singer, un empresario estadounidense declarado en su momento como el 'mayor enemigo de Argentina' al no aceptar las condiciones de las quitas propuestas por el país sudamericano derivadas del corralito de 2001. A pesar de su afición al deporte, ni él ni su hijo Gordon se pondrán al cargo del Milan.

Tras el fracaso con los bitcoins, la entidad rossonera se ha puesto manos a la obra con la que puede ser su última bala: miembros de la directiva ceracnos a Yonghong Li se encuentran en Londres con empleados de Bank of America Merril Lynch para conseguir el dinero necesario para afrontar el pago de una de las muchas deudas que mantiene con Elliott.

Un empresario bajo sospecha

Desde que adquirió el Milan, la figura de Yonghong Li ha estado bajo sospecha. The New York Times saltó la liebre con unas informaciones que apuntaban a que el imperio del empresario, asentado en la minería no sería el que habría asegurado. El rotativo habría descubierto, por medio de varios redactores, que hasta su empresa matriz habría cambiado recientemente de dueño por motivos relacionados con las deudas.

De hecho, la semana pasada otra de sus compañías habría entrado en bancarrota, según informaba Corriere della Sera, por no haber afrontado determinados pagos exigidos por el Banco de Cantón. Se trataría del segundo proceso de quiebra de una empresa de Li, que se habría visto sometido a lo mismo con otra deuda contraída, en esta ocasión con el Banco de Jiangsu, según reza EFE. En todo caso, lo anunciado en el rotativo italiano no tendría un impacto directo en el Milan, aunque sí en los investigadores de la UEFA, que pretenden establecer la solvencia del empresario.