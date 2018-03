Jorge Sampaoli: "Messi está OK para jugar contra España"

26/03/2018 - 19:50

El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, ha confirmado que Leo Messi está "para jugar" en el amistoso de este martes ante España, una selección que "si no es la mejor del mundo, está entre las mejores" y que ya tiene "un modelo consolidado", pero que "no" quieren "copiar", si no "aprender" de cara al Mundial de Rusia 2018.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Messi está OK para jugar, ha entrenado con el grupo y está listo. Si hubiera algún riesgo, él mismo lo diría como hizo ante Italia. Salvo que pase algo en el último entrenamiento antes del partido, no habrá problemas", declaró Sampaoli este lunes en rueda de prensa desde el estadio Wanda Metropolitano.

Un once de la albiceleste en el que parece que estará la estrella del FC Barcelona, un jugador al que es "imposible enseñarle algo". "Estamos en un lugar donde Messi es inalcanzable. Hay que entenderlo y provocar situaciones para que su estado de confort sea el óptimo. Hay que crear un equipo que esté relacionado con él. Tenemos que establecer una armonía con este tipo de jugadores que aparecen cada tanto tiempo y crear un entorno favorable a él", puntualizó.

"Él siempre está abierto para interactuar desde el campo porque tiene una mente muy abierta. Nuestra relación es muy fluida. Tiene un compromiso muy alto con la selección", añadió un Sampaoli que también aclaró sus palabras previas al duelo ante Italia, donde aseguró que la 'albiceleste' es "más de Messi". "El fútbol es de los futbolistas. Lo que quería que interpretasen es la capacidad que tiene de ser el mejor del mundo", explicó.

El extécnico del Sevilla advirtió que están siguiendo "la evolución de Lanzini y otras variantes" para definir "esta noche" el once que dispondrá, aunque destacó la importancia de "tener un buen equipo más allá de tener buenos nombres". "Nosotros venimos a preparar un partido, orientar nuestra idea de juego y puntualizarla. Tenemos una prioridad que es establecer nuestra idea de juego", afirmó.

"Tenemos que definir dónde está su mayor potencial. Defendernos sin la pelota es un error, tenemos que disputársela aunque ellos tienen mucho criterio. Necesitaremos valentía y precisión, será un gran desafío porque muchos han intentado jugarle de distintas formas y no tantos consiguieron sacar algo. Esperamos un buen partido", añadió.

Sampaoli, que incidió mucho en la idea de ir creando "un bloque" de cara al Mundial, remarcó el modelo "consolidado" de España, donde Lopetegui elige "los intérpretes", pero que "no" tienen que copiarlo.

"Si España no es la mejor del mundo, está entre las mejores, pero no necesitamos copiar un modelo. Ellos encontraron jugadores de mucho nivel y una identidad innegociable, no lo van a cambiar porque es su cultura. Nosotros tenemos que restablecer nuestra cultura y ser competitivos conjuntamente. El individualismo ha generado un gran riesgo porque hay muchos dioses pero muy pocas religiones", puntualizó, comparando la figura de Messi y la necesidad de que aparezcan otros jugadores para acompañarle.

"A ESTA ESPAÑA LA VEO DEMASIADO SUPERIOR AL RESTO"

Además, el expreparador chileno recalcó la mejora de la España actual a la que se encontró en el Mundial 2014, donde Chile se impuso por 0-2. "Aquella selección llegó más golpeada y con un once muy definido. La sorprendimos por el hambre que le pusimos, pero esta tiene muchas variantes y la veo demasiado superior al resto", admitió.

Preguntado por qué jugador español podría hacer la función de Messi, Sampaoli tiene varios en mente. "Isco, Asensio o Silva podrían hacer esa función, pero creo que Andrés (Iniesta) es el que más se le asemeja por esa capacidad de dar el último pase", valoró.

Además, el expreparador sevillista comunicó su objetivo de cara al Mundial, donde cree que el videoarbitraje va a "definir muchas situaciones". "Trato de trabajar todos los días para ser más competitivos. Los Mundiales se resuelven, en muchas ocasiones, por aspectos que no tienen nada que ver con el que ha sido mejor. Más allá de intimidar por la presencia de Messi, me gustaría atemorizar con un bloque completo", reconoció.

El técnico argentino espera que de esta convocatoria salgan "el "70-80%" de los convocados para Rusia, aunque existen "un montón de condicionantes". "Muchos creen que los que están aquí son los que van a ir, pero no es así. Los que no están también tienen abierta la oportunidad de ser evaluados como los que tenemos aquí. Dependen también otros factores como las lesiones y otras circunstancias, pero la lista está muy avanzada", anticipó.

A nivel individual, Sampaoli incidió la importancia de "unificar la velocidad" de todos los jugadores, ya sean los que juegan en Europa como los que lo hacen en la liga doméstica. "Más allá de no ser comparativo porque en cada liga se juega de forma distinta, hay que cambiar el chip y jugar a la velocidad que Argentina necesita. Además de encontrar la identidad y no apoyarse en un jugador absoluto", expresó.

Preguntado por Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, el preparador de la 'albiceleste' cree que tiene "opciones" de jugar en 'casa', mientras que Lautaro Martínez, que estuvo cerca de ser rojiblanco, "tendrá que situarse con otros jugadores que llevan más tiempo". "Dybala no está porque queríamos ver otros jugadores pero está en mi cabeza", sentenció el preparador argentino sobre el jugador de la Juventus.