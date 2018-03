Messi deja entrever que dejará la selección argentina después del Mundial de Rusia

"Siempre lo tomamos como la última oportunidad, la última chance"

"Cerrar todo con un Mundial sería extraordinario", dice el argentino

Messi dialoga con Sampaoli durante uno de los últimos entrenamientos de Argentina. Imagen: Reuters

Leo Messi, capitán y máxima estrella de la selección argentina, ha dejado entrever que el Mundial de Rusia será su última cita con el combinado albiceleste. Da igual si gana o no una copa que viene persiguiendo desde que era un futbolista profesional. Seguramente después del torneo no volverá enfundarse la camiseta de Argentina.

"Siempre lo tomamos como la última oportunidad, la última chance. Ahora más que nunca. Se va una generación importante donde prácticamente van a cambiar muchos jugadores, lo tomamos como una buena oportunidad. Tenemos que aprovechar estos días para llegar con todo el Mundial. Es ahora o nunca. No hay otro más", comentó en declaraciones a Fox Sports.

Dice Messi sentir que ahora que tiene 30 años (en julio serán 31) es momento de que tomen su espacio las generaciones que están por venir. "Es una linda oportunidad por cómo se da el momento, vienen jugadores jóvenes importantes. De abajo se viene trabajando muy bien con Placente, Aimar. Todo eso tiene su fruto. Eso es bueno para el futuro de la selección", comentó el delantero del FC Barcelona.

Hay que recordar que Messi ya amagó con renunciar a la selección después de perder la última Copa América. Dijo que se iba, pero se arrepintió. Un paso que casi certifica por el gigantesco dolor que le produjo perder tres finales (dos de Copa América y una de Munidal) consecutivas.

"Lo sentí de esa manera, por cómo se habían dado las cosas, porque era la tercera seguida. Cuando volví a ver a jugar a la selección me arrepentí. Una vez pasó todo me dieron ganas de volver otra vez. Me dio hasta vergüenza cuando volví porque la gente puedo pensar que era una cortada a ese grupo. Ver a mis compañeros me dieron las ganas de estar ahí otra vez. Disfruto estando con la selección", confesó el '10'.

Para Messi, está claro que el mejor broche a su carrera como internacional sería ganar un Mundial, el verdadero vacío que siente en su currículum después de haberlo conseguido absolutamente todo menos el torneo que ahora afronta en Rusia.

"Cerrar todo con un Mundial sería extraordinario. Lo que siento y lo que la gente me muestra es que quieren que gane un Mundial, que Argentina gane un Mundial. A cualquier parte del mundo que voy la gente me lo hace saber de esa manera. Estamos con muchas ganas", concluyó.